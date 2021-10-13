Squid Game, Netflix'te rekor kırdı: 111 milyon kişiye ulaştı
Distopik Güney Kore dizisi Squid Game, dünya genelinde 111 milyon seyirciye ulaşarak Netflix'in en popüler içeriği hâline geldi. Dizinin 80'den fazla ülkede dijital yayın platformunun ilk sırasına yerleştiği açıklandı.
Dört haftadan kısa süre önce yayına giren Squid Game, 111 milyon kişiye ulaşarak rekor kırdı. Dizinin 80'den fazla ülkede Netflix'in ilk sırasına yerleştiği belirtildi.
Squid Game'den önce rekor kıran dizi Bridgerton, 82 milyon insana ulaşmıştı.
The Guardian'da yer alan habere göre, Squid Game'in başarısı, K-pop, BTS grubu ve Oscar ödüllü Parasite filminden sonra Güney Kore'nin küresel popüler kültürde giderek yaygınlaşan etkisini ortaya koydu.
Netflix, sadece bu yıl Güney Kore'de üretilen dizi ve filmler için 500 milyon dolar bütçe ayırmıştı.
Squid Game, Güney Kore'de maddi sorunlar yaşayan, borç batağındaki kişilerin para ödülü için oynadığı ölümcül çocuk oyunlarını anlatıyor.
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