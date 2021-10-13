Netflix, Squid Game'i video oyununa dönüştürmek istediğini açıkladı
Son günlerin en çok konuşulan dizisi olan Squid Game hakkında açıklama yapan Netflix, Squid Game'i bir video oyununa dönüştürmek istediğini duyurdu.
Çevrimiçi dizi ve film platformu olan Netflix’in yeni dizilerinden Squid Game, son günlerde tüm dünyada konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde Netflix, Squid Game ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Squid Game, artık bir oyun olarak izleyicilerin karşısına çıkacak.
Yakında oyun dünyasında aktif rol oynayacak olan Netflix, bu oyunlarından birisinin de Squid Game olacağını belirten bir açıklamada bulundu.
HENÜZ DETAY PAYLAŞILMADI
WebTekno’da yer alan habere göre, ComicBook tarafından paylaşılan bilgide Netflix, oyun dünyasına atılımlarında yeni ilgi odaklarının Squid Game dizisini bir video oyununa çevirmek olduğunu doğruladı. Squid Game’in oyununun nasıl olabileceği hakkındaysa henüz hiçbir detay paylaşılmadı. Netflix, video oyun özelliğini geçtiğimiz haftalarda test etmeye başlamıştı.
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