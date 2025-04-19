Yayınlanma: 19.04.2025 - 00:27

Güncelleme: 19.04.2025 - 00:27

Yeni NOW dizisi Çift Kişilik Oda'da Kaan karakterine hayat veren Ulaş Tuna Astepe'nin yaşamı merak ediiliyor. Peki, Çift Kişilik Oda'nın Kaan'ı Ulaş Tuna Astepe kimdir? Ulaş Tuna Astepe kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

ULAŞ TUNA ASTEPE KİMDİR?

Ulaş Tuna Astepe 5 Mayıs 1988'de İzmit'te dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini İzmit'te tamamladıktan sonra İstanbul Erkek Lisesinde yatılı olarak okudu. Yükseköğrenimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde yaptı.

2008 yılında Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanlığı yapan Astepe, ardından tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başladı. Karadayı dizisinde Orhan, Analar ve Anneler dizisinde Mustafa, Rüya adlı dizide Alaz, Sen Anlat Karadeniz'de Tahir karakterini canlandırdı.

Berkun Oya'nın yazıp yönettiği Bayrak ve Babamın Cesetleri, Sami Berat Marçalı'nın sahnelediği Cam Yapraklar oyunlarında rol aldı.

Emre Yeksan'ın yönettiği Körfez filminde Selim karakterini canlandıran Astepe, ayrıca Üniversiteli, Zayiat, Meşakkat ve Karısı, Balık Havuzu adlı kısa filmlerde de yer aldı.

ULAŞ TUNA ASTEPE HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2012-2015 - Karadayı - Orhan Kara

2015 - Analar ve Anneler - Mustafa

2017 - Rüya - Alaz Noyan

2018-2019 - Sen Anlat Karadeniz - Tahir Kaleli

2021-2022 - Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı - Hızır Reis

2022 - Hayat Bugün - Başhekim Doç. Dr. Barış Güvener

2024 - İlk ve Son - Cihan Alaca

2025 - Çift Kişilik Oda - Kaan