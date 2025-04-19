Yayınlanma: 19.04.2025 - 00:15

Güncelleme: 19.04.2025 - 00:15

Yeni NOW dizisi Çift Kişilik Oda'da Nilüfer karakterine hayat veren Devrim Özkan'ın yaşamı merak ediliyor. Peki, Çift Kişilik Oda'nın Nilüfer'i Devrim Özkan kimdir? Devrim Özkan kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...



DEVRİM ÖZKAN KİMDİR?

Devrim Özkan, 2 Eylül 1998 tarihinde Muğla'da doğdu, Milas-Bodrum'da büyüdü.[2] Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde okurken 1. sınıfın sonunda okulu bıraktı ve İstanbul'a taşınarak ilk işi olan Rüya dizisi ile oyunculuğa başladı.

Vatanım Sensin ve "Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî" gibi tarihi dizilerin kadrosunda yer aldı. Daha sonra Ramo dizisinde yer aldı.

İki sezon boyunca Vuslat dizisinde ilk başrolünü oynadı. Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde "Songül Acarerk" karakterine hayat vererek geniş kitlelerce tanındı. Son olarak ise, Ne Gemiler Yaktım dizisinde "Fidan Hersekli" karakterine hayat verdi.

DEVRİM ÖZKAN EVLİ Mİ?

Derim Özkan,v 2023'te futbolcu Lucas Torreira ile bir ili?ki yaşamaya başladı.

DEVRİM ÖZKAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2017 - Rüya - İpek Giray

2017-2018 - Vatanım Sensin - Havva

2019-2020 - Vuslat - Feride Çağlar

2020-2021 - Ramo - Nehir Hanlı

2022-2023 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi - Songül Acarerk Payaslı

2023-2024 - Ne Gemiler Yaktım - Fidan Hersekli

2025 - Çift Kişilik Oda - Nilüfer

DEVRİM ÖZKAN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2021 - Ex Aşkım - Selin

2023-2025 - Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî - Efsun Hatun

2024 - Mavi Mağara - Alara