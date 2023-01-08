Berkant Çakıcı kimdir? Berkant Çakıcı neden hayatını kaybetti?

Yayınlanma: 08.01.2023 - 13:11

Güncelleme: 08.01.2023 - 13:11

Sezen Aksu’dan İbrahim Tatlıses’e kadar birçok ünlü isme sahnelerde eşlik eden ünlü ritim sanatçısı Berkant Çakıcı’nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. Berkant Çakıcı'nın yaşamı ve ölüm nedeni merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

BERKANT ÇAKICI KİMDİR?

Berkant Çakıcı, Şam asıllı bir babanın oğludur ve müzikle henüz 10 yaşındayken defle tanışmıştır. Başarılı müzisyen, vurmalı enstrümanlara olan ilgisini darbuka ve tabla ile sürdürmüştür. Birçok ünlü sanatçıya eşlik eden Çakıcı, ilk olarak 16 yaşında Kibariye ile çalışmaya başlamıştır. Anjelika Akbar'la ''Bach A L'orientale'' projesinde çalışan başarılı müzisyen, Aziza Mustafa Zadeh'le birçok konser vermiştir. Çakıcı aynı zamanda Kanadalı davulcu Ian McCuaig ile birlikte çalışmıştır.

BERKANT ÇAKICI NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Berkant Çakıcı, sahnede kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Acı haberi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. Akay, Çakıcı'nın ölümüne ilişkin şu ifadeleri kullandı: ''Çok değerli bir ritim ustasını kaybettik. O perküsyonun duayeni, O dünyaca ünlüydü… Sezen Aksu’dan İbrahim Tatlıses’e kadar birçok ünlü isme de sahnelerde eşlik etmişti. Değerli müzisyen Berkant Çakıcı, dün gece sahnede kalp krizi geçirdi ve maalesef kurtarılamadı. Onu, başta Münih’teki Prinzregententheater Konser Salonu’nda olmak üzere, birçok önemli konser salonlarında gösterdiği yüksek performansla hatırlayacağız. Cenazesi, yarın 8 Ocak 2023 Pazar günü İzmir Bornova Bilal Saygılı Camii’nde, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak. Ailesine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim.''



