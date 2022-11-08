Seda Akman kimdir, kaç yaşında? Seda Akman hangi dizlerde oynadı?
Komedyen Cem Yılmaz'ın oyuncu Seda Akman ile bir ilişkiye başladığı iddia edildi. Seda Akman kimdir?
Cem Yılmaz'ın, Seda Akman’la sevgili olduğu ve ikilinin gözlerden uzak görüştüğü iddia edildi.
SEDA AKMAN KİMDİR?
Seda Akman 13 Ocak 1978 yılında Kütahya'da doğdu. Liseden sonraki 4 yılını Ankara'da geçirdi. 1997 yılında Ankara Bilkent Üniversitesinde diksiyon ve oyunculuk üzerine üç aylık bir kurs gördükten sonra aynı yıl Kanal 6’da Jetset adında bir TV programı sundu.
Ankara'da yaşadığı dönemde 1998'de Miss Palmolive seçildi. Daha sonra aynı yıl 23 ülke güzelinin katıldığı Miss Intercontinental yarışmasında dördüncü oldu. 1999'da Best Model of Turkey yarışmasında Best Fotomodel seçildi.
1999 yılında İstanbul'a yerleşti. 2000-2004 yılları arasında Number One ve Dream TV’de farklı programlarda sunuculuk yaptı.
2003 yılından beri TV dizilerinde oyunculuk yapmaya devam eden Seda Akman, ilk olarak atv'de yayınlanan Ölümsüz Aşk adlı dizide rol aldı.
SEDA AKMAN'IN YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
Mühürlü Güller - 2003
Ölümsüz Aşk - 2003
Bir İstanbul Masalı - 2003
Yazı Tura - 2004
Balans ve Manevra - 2005
Aşk Yolu - 2005
Kanlı Düğün - 2005
Emret Komutanım - 2005-2007
Emret Komutanım Şah Mat - 2007
Annem - 2007-2009
Arka Sokaklar - 2010
Behzat Ç. - 2010
Küçük Sırlar - 2010
Mükemmel Çift - 2010
Karakol - 2011
Eve Düşen Yıldırım - 2012
Tozlu Yollar - 2013
Fatih - 2013
Acil Servis - 2015
Sen Benimsin - 2015
Gecenin Kraliçesi - 2016
Bu Şehir Arkandan Gelecek- 2017
Kalp Atışı - 2017
Adı: Zehra - 2018
Aşk ve Mavi - 2018
Arada - 2018
Kurşun - 2019
Sol Yanım - 2020-2021
Masumlar Apartmanı - 2021
Hakim - 2022
Son Dilek - Yakında
Ayzek ile Bir Gece - Yakında
SEDA AKMAN VE CEM YILMAZ BERABER Mİ?
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberinde yer verdiği iddiaya göre; Cem Yılmaz, oyuncu Seda Akman ile aşk yaşıyor.
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