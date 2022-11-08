Seda Akman kimdir, kaç yaşında? Seda Akman hangi dizlerde oynadı?

08 Kasım 2022 Salı, 16:04

Cem Yılmaz'ın, Seda Akman’la sevgili olduğu ve ikilinin gözlerden uzak görüştüğü iddia edildi.



SEDA AKMAN KİMDİR?

Seda Akman 13 Ocak 1978 yılında Kütahya'da doğdu. Liseden sonraki 4 yılını Ankara'da geçirdi. 1997 yılında Ankara Bilkent Üniversitesinde diksiyon ve oyunculuk üzerine üç aylık bir kurs gördükten sonra aynı yıl Kanal 6’da Jetset adında bir TV programı sundu.

Ankara'da yaşadığı dönemde 1998'de Miss Palmolive seçildi. Daha sonra aynı yıl 23 ülke güzelinin katıldığı Miss Intercontinental yarışmasında dördüncü oldu. 1999'da Best Model of Turkey yarışmasında Best Fotomodel seçildi.

1999 yılında İstanbul'a yerleşti. 2000-2004 yılları arasında Number One ve Dream TV’de farklı programlarda sunuculuk yaptı.

2003 yılından beri TV dizilerinde oyunculuk yapmaya devam eden Seda Akman, ilk olarak atv'de yayınlanan Ölümsüz Aşk adlı dizide rol aldı.

SEDA AKMAN'IN YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Mühürlü Güller - 2003

Ölümsüz Aşk - 2003

Bir İstanbul Masalı - 2003

Yazı Tura - 2004

Balans ve Manevra - 2005

Aşk Yolu - 2005

Kanlı Düğün - 2005

Emret Komutanım - 2005-2007

Emret Komutanım Şah Mat - 2007

Annem - 2007-2009

Arka Sokaklar - 2010

Behzat Ç. - 2010

Küçük Sırlar - 2010

Mükemmel Çift - 2010

Karakol - 2011

Eve Düşen Yıldırım - 2012

Tozlu Yollar - 2013

Fatih - 2013

Acil Servis - 2015

Sen Benimsin - 2015

Gecenin Kraliçesi - 2016

Bu Şehir Arkandan Gelecek- 2017

Kalp Atışı - 2017

Adı: Zehra - 2018

Aşk ve Mavi - 2018

Arada - 2018

Kurşun - 2019

Sol Yanım - 2020-2021

Masumlar Apartmanı - 2021

Hakim - 2022

Son Dilek - Yakında

Ayzek ile Bir Gece - Yakında

SEDA AKMAN VE CEM YILMAZ BERABER Mİ?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberinde yer verdiği iddiaya göre; Cem Yılmaz, oyuncu Seda Akman ile aşk yaşıyor.





