Berna Laçin ameliyat olacağını açıkladı: 'Mesleki bir hastalık'
Oyuncu Berna Laçin, önceki gün AVM çıkışı objektiflere yansıdı. Bodrum'da yaşayan Laçin, ameliyat olacağı için İstanbul'a geldiğini söyledi.
Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan ve politik çıkışlarıyla sık sık gündem olan ünlü oyuncu Berna Laçin, ayağındaki sorun nedeniyle ameliyat olacağını ve bu yüzden alışverişe çıktığını söyledi.
'MESLEKİ BİR HASTALIK'
Laçin, "Yarın sabah ayağımdan ameliyat olacağım. Bu nedenle alışverişe çıktım. Sabahlık, gecelik gibi şeyler aldım. 15 gün robotik bir alette kalacak ayağım. Bu yıl tiyatroyu da biraz geç açacağım. Mesleki bir hastalık diyebilirim. Yıllarca işimiz gereği hep ayakta kaldık" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Buğra Bahadırlı, Kalkavan'ın ölüm nedenini açıkladı
- Tweetlerini teker teker ifşa etti
- Alkol ve sigara zamlarını duyuran Özgür Aybaş'a ceza
- Billur Kalkavan yaşamını yitirdi
- Kardeşim 'bizi patlatacaklar' demiş, nasıl ihmal oldu?
- 'Her katilin cinayet mahalline döndüğü gibi...'
- Akbörü, başından vurulmuş halde ölü bulundu!
- CHP'li Gökçe Gökçen'den partisine eleştiri
- Tepkiler çığ gibi: Cinayetlerin hesabını verecek!
- Billur Kalkavan'ın son videosu yürek burktu