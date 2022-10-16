Berna Laçin ameliyat olacağını açıkladı: 'Mesleki bir hastalık'

16 Ekim 2022 Pazar, 09:46

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan ve politik çıkışlarıyla sık sık gündem olan ünlü oyuncu Berna Laçin, ayağındaki sorun nedeniyle ameliyat olacağını ve bu yüzden alışverişe çıktığını söyledi.

'MESLEKİ BİR HASTALIK'

Laçin, "Yarın sabah ayağımdan ameliyat olacağım. Bu nedenle alışverişe çıktım. Sabahlık, gecelik gibi şeyler aldım. 15 gün robotik bir alette kalacak ayağım. Bu yıl tiyatroyu da biraz geç açacağım. Mesleki bir hastalık diyebilirim. Yıllarca işimiz gereği hep ayakta kaldık" ifadelerini kullandı.