Berna Laçin'den 'Genelev mi işletiyorsun?' sorusuna sert yanıt
Ünlü oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir diyaloğa girdi. Bu ay evlerine 33 bin lira elektrik faturası geldiğini belirten Laçin, bir takipçisinin "Genelev mi diskotek mi işletiyorsun?" sorusuna, "İş başvurusunda bulunacak sanırım" diyerek yanıt verdi.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan Berna Laçin, Twitter'dan yaptığı paylaşımda kendi evlerine gelen elektrik faturası miktarını yazarak isyan etti.
"GEÇEN AY 22 BİN, BU AY 33 BİN LİRA GELDİ"
Laçin, "Geçen ay elektrik 22 bin geldi diye serzenişte bulunmuştum ya hani, uzaktan çalışma düzeni olduğu için tek tük gelen var diye, bu ay elektrik faturası 33 bin lira geldi. Cevap, yine zam" dedi.
"GENELEV Mİ İŞLETİYORSUN?"
Oyuncunun bu paylaşımını alıntılayan biri, "Genelev mi işletiyorsun, diskotek mi" diye sordu. Laçin bu soruya, "İş başvurusunda bulunacak sanırım" diyerek yanıt verdi.
Video Haberler
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
- Yolcu minibüsünde klarnetli yolculuk
- Perre Antik Kenti'nde 1800 yıllık bronz madalya bulundu
- Mandalina hasadı başladı; talep az olunca fiyatlar düşük
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
- Fındık kavurma tesisinde taleplere yetişemiyorlar
- Şifa deposu Gilaburu hasadı başladı
- Sokak hayvanlarına 4 Ekim'e özel ücretsiz kısırlaştırma
- Diyarbakır ve Mardin’de toz taşınımı etkili oldu
- Mevsimlik işçilerin zorlu mangal kömürü mesaisi sürüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan el yükseltti: Anayasa ile çözelim
- Kırşehir'de doğalgaz patlaması!
- Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi
- Bir polis intiharı daha...
- İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
- AKP'nin 'üyelik' oyunu Meclis'e taşındı
- AKP'nin 'kalelerindeki' oyları eridi
- Meclis'teki seçimden çıkacak ismi açıkladı
- Filenin Sultanları'ndan müthiş galibiyet
- Soylu'nun eski yardımcısı AYM'de koltuğu kaptı