Berrak Tüzünataç'tan şöhret itirafı: 'Hazırlıksız yakalandım!'

Yayınlanma: 20.02.2025 - 13:02

Güncelleme: 20.02.2025 - 13:02

Berrak Tüzünataç, Empati Programında Duygusal Açıklamalarda Bulundu

Daha önce Elveda Rumeli, Bu Kalp Seni Unutur mu?, Ezel, Muhteşem Yüzyıl, Fi gibi unutulmaz projelerde rol alan ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk oldu. Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu programda samimi açıklamalarda bulunan Tüzünataç, gözlerden uzak sürdürdüğü yaşamına dair ipuçları verdi ve yeni projelerle izleyici karşısına çıkma ihtimalini de dile getirdi.

"BAZEN YENİLEBİLİYORUM"

Zaaflar üzerine yaptığı değerlendirmelerde Tüzünataç, "Zaaf, bence kendine zararı olduğunu bile bile tekrarlamayı bırakamadığın şeyler demek" ifadelerini kullandı. Kendisinin de zaman zaman zaaflarına yenik düştüğünü belirten oyuncu, “Güvendiğim bir inadım ve disiplinim vardır ama zorlanırım. Bazen yenilebiliyorum” diyerek, insanın zaaflarıyla yüzleşmenin zorluklarını vurguladı.

ŞÖHRETLE BARIŞMA SÜRECİ: "HAZIRLIKSIZ YAKALANDIM"

Tüzünataç, şöhretin hayatındaki yerini de anlattı. "Benim şöhreti kabullenmem gerekti" diyerek, şöhretin hazırlıksız yakalandığı bir süreç olduğunu söyledi. "Biraz başına gelen kategorisindeyim" diyerek, bu deneyimi anlamlandırma sürecinde yaşadığı zorluklardan bahsetti.

"ŞÖHRETİN BEDELLERİ VAR"

Genç oyunculara karşı büyük bir empati beslediğini dile getiren Tüzünataç, şöhretin bedelleri olduğuna dikkat çekti. "İnsan beyni oluşumunu 26-27 yaşında tamamlıyor, o yüzden ben genç meslektaşlarıma karşı çok ciddi bir empatisi olan birisiyim" diyerek, genç yaşta şöhretin getirdiği zorluklara değindi.

DOSTLUK VE VEFA: "BEKLENEREK YAPILAN BİR ŞEY DEĞİL"

Vefa ve dostluk hakkındaki düşüncelerini paylaşan Tüzünataç, "Vefa benim için çok önemli. Beklenerek yapılan bir şey değil ama insana dair umutlandıran bir şey" dedi. Dostluğun uzun bir maraton olduğunu belirten ünlü oyuncu, dostluğun akrabalıktan daha kuvvetli bir bağ olduğunun altını çizdi.

"KABUL GÖRMEDİĞİMİ HISSETTİĞİM BİR AŞK YAŞAMADIM"

Aşk konusunda oldukça açık sözlü bir şekilde konuşan Tüzünataç, "Aşkın senin emek verdiğin ve bir tercih, seçim olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar kabul gördüğümü hissettiğim bir aşkı henüz yaşamadım" diyerek, ilişkilerindeki eksikliklere değindi. "Partnerlikte uzun ilişkilerim olmadı ama, dostluklarım uzundur" diyerek, yaşamındaki önceliklerin dostluklardan yana olduğunu belirtti.