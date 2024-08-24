Beslenme uzmanlarına göre şişkinlik ve gazı azaltmaya yardımcı 5 gıda

Yayınlanma: 24.08.2024 - 23:14

Güncelleme: 24.08.2024 - 23:14

Doyurucu ve lifli bir yemek yedikten sonra, şişkinlik ve gaz hissi yaşamak oldukça yaygındır. Her ne kadar bu durum insan deneyiminin normal bir parçası olarak kabul edilse de, çoğu kişi için rahatsız edici ve kısıtlayıcı bir histir. Peki, gazı tamamen önlemek mümkün olmasa da, bunu en aza indirmenin yolları var mı? İşte ayrıntılar...

GAZ NEDEN OLUŞUR?

Uzmanlar vücudumuzda gaz oluşumunun sadece yediklerimizle ilgili olmadığını, aynı zamanda hücrelerimizin enerji üretimiyle de bağlantılı olduğunu belirtiyor. Hücreleriniz yeterince enerji üretemediğinde, bağırsaklarınızdaki hassas denge bozulur. Bu durum, oksijenin girmemesi gereken yerlere girmesine, iyi bakterilerin ölmesine ve zararlı olanların gelişmesine neden olur. Zararlı bakteriler çoğaldığında, liflerin etkili bir şekilde parçalanması engellenir ve bu da gaz ve şişkinliğe yol açar.

KİMLER DAHA FAZLA GAZ YAŞAR?

Sindirim sistemi ve gastrointestinal rahatsızlıkları olanlar, genellikle gaz sancısı çekerek sık sık tuvalete gitmek zorunda kalır. Aşırı gaz, bağırsaktaki yararlı ve zararlı bakterilerin dengesizliğinden de kaynaklanabilir. Bunun nedeni, bağışıklık sistemlerinin, herhangi bir sorunun ilk belirtisinde aşırı tepki vermesidir.

GAZI AZALTMAYA YARDIMCI 5 GIDA

Gazdan muzdarip olanlar için belirli gıdalar, bu durumu azaltmada yardımcı olabilir. İşte uzmanlara göre gazı azaltmaya yardımcı olacak 5 gıda:

Papaya: Papaya, sindirim sistemindeki proteinlerin parçalanmasına yardımcı olan güçlü bir sindirim enzimi olan papain içerir. Papaya, gaz üreten bakterilerin fermente etmesi için sindirilmemiş yiyecekleri azaltabilir. Rutin olarak papaya tüketmek, sindirimi kolaylaştırabilir ve gaz oluşumunu hafifletebilir.

Zencefil: Zencefilin aktif bileşenleri olan gingeroller ve shogaoller, güçlü anti-enflamatuar ve gaz giderici özelliklere sahiptir. Zencefilin sindirime yardımcı olması için, yemeklerden sonra sıcak suda demlenerek çay olarak tüketilebilir.

Salatalık: Salatalıklar, yüksek su içeriği ile sindirimi destekler ve gazı azaltır. Su içmek ve su açısından zengin gıdalar tüketmek, sindiriminizi düzenli tutmanın ve yiyeceklerin bağırsaklarınızda fermente olmasını önlemenin en iyi yoludur.

Yoğurt: Yoğurt, aktif kültürler (sağlıklı bakteriler) içerdiği sürece, gazı azaltmak için harika bir gıdadır. Bu bakteriler uzun vadede sadece sindirim sıkıntısına yardımcı olur, bu da daha az gaz ve şişkinlik anlamına gelebilir.

Bitkisel Çaylar: Nane, hibiskus, limon otu, papatya ve yeşil çay gibi bitki çayları, sindirime yardımcı olan anti-enflamatuar ve antiviral özelliklere sahiptir. Çaylar sadece nemlendirmekle kalmaz, aynı zamanda sağlıklı bir sindirim sistemini destekler.