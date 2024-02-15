Şişkinlikten hızlıca kurtulun! İşte en etkili 5 ödem söktürücü kür...

Yayınlanma: 15.02.2024 - 16:24

Güncelleme: 15.02.2024 - 16:24

Vücudunuzda biriken ödem ve toksinler şişkin ve rahatsız hissetmenize sebep olur. Ayrıca olduğunuzdan daha kilolu görünebilirsiniz. Ödem, vücutta sıvı birikmesidir ve yaygın karşılaşılan bir sorundur. Ödemi hücre içi sıvının hücre dışına çıkması ile doku aralarında ve cilt altında birikmesi olarak da tanımlayabiliriz. Ödem, daha çok bayanlarda görülüyor ve ciddi hastalıkların belirtisi de olabiliyor. Peki çabucak ödem attıran yöntemler nelerdir? İşte en etkili 5 ödem söktürücü kür...

1. ZENCEFİLLİ ÇAY

Malzemeler:

Yarım demet maydanoz

1/2 adet elma

1 adet limon

1 çay kaşığı toz zencefil ya da 1-2 dilim taze zencefil

2-3 adet karanfil

Bir tutam tarçın

Hazırlanışı:

1,5 litre suyun içinde bütün malzemeleri kaynatıp süzün. İster soğuk ister sıcak tüketebilirsiniz. Haftada 2-3 kere 1 bardak içebilirsiniz.

2. PANCARLI SMOOTHIE

Malzemeler:

200 gram kırmızı pancar (tercihen önceden haşlanmış)

1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu

100 gram çilek

100 gram yoğurt

1/4 demet maydanoz

10 gram taze zencefil

Hazırlanışı:

Tercihen önceden haşladığınız kırmızı pancarların kabuklarını ovarak çıkartın ya da incecik soyun. Küçük parçalar halinde doğrayın. Bol suda yıkayıp uç kısımlarını aldığınız çilekleri ortadan ikiye kesin. Yoğurdun suyunu süzün. Kabuğunu ince bir şekilde soyduğunuz taze zencefili küçük parçalar halinde kesin. Maydanoz yapraklarını tek tek ayıklayın. Yoğurt, maydanoz yaprakları, limon suyu, kırmızı pancar, çilek ve zencefil parçalarını blender kabına alın. Tüm malzemeyi sıvı hale gelip pütürsüz bir hal alana kadar blenderda çektirin. Hazırladığınız içeçeği bekletmeden tüketebilirsiniz. Haftada 2-3 kere 1 bardak içebilirsiniz.

3. ANANAS KABUĞU ÇAYI

Malzemeler:

1 adet kabuklu ananas

1 tutam kiraz sapı

3 dilim zencefil

1 poşet yeşil veya beyaz çay

Hazırlanışı:

Ananası iyice yıkayıp, kabuklarını kalın kalın kesin. Diğer malzemelerle birlikte tencereye yerleştirin. Üzerine 1 litre su ekleyip, 15 dakika kısık ateşte kaynatın. Altını kapatıp poşet çayı ilave ederek, üzerine su koyun. Ilık veya soğuk olarak tüketebilirsiniz. Haftada 2-3 kere 1 bardak içebilirsiniz.

4. ISPANAKLI VE YEŞİL ÇAYLI SMOOTHIE

Malzemeler:

3 adet orta boy yeşil elma

200 gram körpe ıspanak

5 gram taze zencefil

4 yemek kaşığı yoğurt

1/2 su bardağı demlenmiş yeşil çay

1 tatlı kaşığı bal

Hazırlanışı:

Bol suda yıkadığınız körpe ıspanak yapraklarını salata kurutucusunda kurutun. Kabuğunu ince bir şekilde soyduğunuz taze zencefili küçük parçalar halinde kesin. Bol suda yıkayıp kuruladığınız kabuklu yeşil elmaları dört eşit parçaya böldükten sonra çekirdekli kısımlarını çıkartın. Yeşil çay yapraklarını sıcak suda demledikten sonra süzüp soğuması için bir kenarda bekletin. Yoğurt, bal, körpe ıspanak yaprakları, zencefil parçaları ve demlenmiş yeşil çayı bir blendera alın. Tek tek eklediğiniz kabuklu yeşil elma dilimlerinin yardımıyla tüm malzemeleri kısa bir süre hafif pütürlü kalana kadar blenderda çektirin. Hazırlamış olduğunuz düşük kalorili, sağlık dostu içeceği bekletmeden tüketebilirsiniz. Haftada 2-3 kere 1 bardak içebilirsiniz.

4. KEFİRLİ ÖDEM ATICI KÜR

Malzemeler:

1 su bardağı kefir

1-2 yaprak nane

3-4 dal dereotu

2 dilim zencefil

1 çay kaşığı toz keten tohumu

Hazırlanışı:

Eğer kefir seviyorsanız bu tarifi kesinlikle denemeniz gerekiyor. Tüm malzemeleri blenderda karıştırıp tüketebilirsiniz. Haftada 2-3 kere 1 bardak içebilirsiniz.

5. KARAHİNDİBA ÇAYI

Malzemeler:

2 çay kaşığı karahindiba

1 bardak su

Hazırlanışı:

Suyu kaynatın ve birkaç dakika ılıması için bekleyin. Ardından içerisine karahindibayı ekleyin ve üzerini kapatarak 5 dakika demlemeye bırakın. Kürü demledikten sonra süzün ve ılık bir şekilde tüketin. Haftada 2-3 kere 1 bardak içebilirsiniz.