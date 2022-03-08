Beyaz papatya hediye etmek ne anlama gelir? İlan-ı aşk edenlerin ilk tercihi

08 Mart 2022 Salı, 12:42

Papatya, her ortamda yetiştiği gibi nerede olursa olsun bembeyaz kaldıkları için beyaz papatya hediye etmek; temiz kalpli olmak, temiz sevgiye sahip olmak demektir. Her yıl ilkbahar aylarında çıkan papatyadan sağlık açısından da faydalanılıyor. Papatya çayı, losyonu ve kremi gibi ürünleri piyasada bulmak mümkün. Özellikle papatya çayı sakinleştirici etkisi özelliği ile tüketiliyor, karın ağrısına iyi geliyor.

BEYAZ PAPATYA NE DEMEK?

Beyaz papatyanın anlamı, saf, masum ve sonsuz sevgi demektir. Beyaz papatyalar aynı zamanda bolluk ve sıhhat anlamlarını da ifade eder.

Yeni başlangıçları ve gerçek aşkı temsil etmesinden dolayı yeni aşk yaşayan çiftler birbirlerine beyaz papatya hediye edebilir.

Öte yandan neşeyi, saygıyı, anneliği ve doğurganlığı temsil etmesi papatyaları, anneler için güzel bir tercih haline getiriyor.

HEDİYE OLARAK PAPATYA VERMENİN ANLAMI

* Beyaz papatyayı hoşlandığınız biri verdiyse, onun da sizden hoşlandığı ya da sizi sevdiği anlamına gelebilir.

* Papatya buketi ilişkinin ilk döneminde verilebilir. Böylece ilişkinizin masumluğu ve saflığı dile getirilmiş olur. Eğer fanus içerisinde verildiyse ve üzerindeki notta birkaç aşk kelimesi bulunuyorsa kırmızı güllerle aynı anlamı taşırlar.

* Papatyanın hangi tarihte verildiği de oldukça önemli. Örneğin; tanışma yıldönümü, sevgililer günü ya da doğum günü olabilir. Papatya hediyesini veren kişi için özel ve değerli olduğunuzu anlayabilirsiniz.

PAPATYANIN ÖZELLİKLERİ NELER?

Papatya çiçeği temiz sevgi anlamını ifade eden papatyalar aynı zamanda bolluk ve sıhhat anlamlarını da ifade eder. Sevginin en masum ifadesi papatyanın anavatanı Türkiye'dir.

En büyük özelliklerinden biri her sapında bir tane olmasıdır. Nisan ve ağustos ayları arasında açan papatyalar 20 ile 50 cm arasında boy uzunluklarına ulaşır.

PAPATYA RENKLERİNİN ANLAMLARI

Beyaz papatyanın anlamı; masumluk ve çıkarı olmadan birini sevmektir. Bu sevgi papatyayı hediye ettiğiniz kişiye göre değişebilir. Anne sevgisi, abla sevgisi, kardeş sevgisi ve aşk olabilir. Bu nedenle papatyalar herkese hediye olarak sunulabilirler.

Sarı papatyanın anlamı ise; mutluluk, sevinç ve koşulsuz sevgidir. Beyaz papatyadan daha nadir görüldüğü için aşk anlamında daha büyük derinliği yansıtır, bu nedenle henüz tanışma aşamasında olanlar beyaz papatya hediyesiyle yetinmeyip ilerleyen dönemde sarı papatya alabilir.

PAPATYA NEYİ SİMGELER?

* Papatya narin ve zarif güzelliği ile saflığı simgeler.

* Papatya mutluluğu da simgeler.

* Papatya çiçeği masumiyeti ve güzelliği simgelediği için gelin çiçeklerinde, gelin taçlarında en fazla kullanılan çiçek olma özelliğine de sahip.

* Papatya en çok 'seviyor-sevmiyor' falında kullanılır. Kişi, sevdiği kişinin de onu sevip sevmediğini anlamak için papatyanın yapraklarını kopararak papatya falına bakar.

* Papatya çiçeği C vitamini bakımından zengindir ve bu sebeple hem kozmetik hem sağlık hem de gıda sektöründe kullanılan bir çiçektir.

* Papatya çiçeği eski Mısır gibi pek çok uygarlıkta adak olarak Tanrılara sunulacak kıymette bir çiçek olarak kabul edilmiştir.

* Yunanlılar o yılın ilk açan papatya çiçeklerinin şans getireceğine inanıyorlardı.

PAPATYA ÇİÇEĞİNİN HİKAYESİ NEDİR?

Papatya, her türden çiçeğin bir arada bulunduğu, büyük bir bahçede yaşıyormuş. Bahçenin yaşlı bahçıvanına aşık olmuş. Yüzlerce çiçeğin arasından sadece kendisi ile ilgilensin, suyunu döksün istiyormuş. O kadar çiçeğin arasından kendisini bir gün görür umudu ile bekliyormuş.

Bahçıvanın diğer çiçeklerle ilgilenmesini kıskanıyormuş. Zaman geçtikçe aşkın ağırlığını taşıyamaz olmuş. Boynunu bükmüş. Bahçıvanı göremese de sadece sesini duyuyormuş. Papatyaya, bahçıvanın sesini duyması bile yetiyormuş. Bir gün bahçıvan papatyaya doğru yaklaşmış.

Papatyanın zayıf gövdesinin yanına toprağa bir sopa sokarak, papatyanın gövdesini bağlayarak sağlamlaştırmış. Papatya bahçıvanı tam olarak göremese de, bu yaklaşımından dolayı bahçıvanı daha çok sevmiş.

Aradan uzun bir süre geçmiş. Bahçeye gelen giden olmuyormuş. Bahçıvanın sesini de duymuyormuş artık. Bir gün bahçe hortumunun sus sesi duyulmuş. Çok heyecanlanmış. Bir de bakmış ki genç bir bahçıvan, papatyaya doğru yaklaşmış, sen ne güzel açmışsın böyle, ama gövden seni taşıyamaz hale gelmiş demiş.

Ve bahçe makasıyla papatyanın kafasını kesivermiş. Yaşlı bahçıvanı neden sevdiğini işte o zaman anlamış. "Her şeye rağmen yaşlı bahçıvan emek vermişti" diyerek, sevginin emek olduğunu anlamış.