Beyazıt Öztürk'e 'alacak davası' iddiası: 'Mal varlığına tedbir konulsun'

14 Aralık 2021 Salı, 17:18

İddiaya göre ünlü şovmen Beyazıt Öztürk ile Almanya’da faaliyet gösteren organizasyon firması Riba Events’ın sahibi Rıza Cerit arasında Avrupa’da sahne programlarının düzenlenmesine dair yapım ve sponsorluk sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye göre Beyazıt Öztürk, organizasyon şirketine yüzde 20 pay verecekti.

İHTARNAME GÖNDERDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre; Riba Events firması, Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz Show Live programları için, Avrupa’nın büyük firmalarından Egetürk firması ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Riba Events firmasının aracılık etmesi sonrasında Beyazıt Öztürk ve Egetürk arasında 480 bin euro’luk reklam anlaşması yapıldığı iddia edildi.

Reklam anlaşmasından bir hafta sonra Beyazıt Öztürk'ün, Riba Events’ın sahibi Rıza Cerit’e mail ve WhatsApp üzerinden aralarında akdedilen, temsil yetkisi içeren protokolün fesih ettiğini açıkladığı öne sürüldü. Bir hafta sonra da Beyazıt Öztürk'ün, fesih konusunda ihtarname gönderdiği iddia edildi.

Öztürk iddiaya göre yüzde 20 reklam gelirinden pay vermemek için sözleşme yaptığı Riba Events firmasını saf dışı bırakarak Egetürk ile doğrudan anlaşarak, Egetürk firmasının reklam yüzü olarak 9 reklam filmi çekti.

İDDİA: ALACAK DAVASI AÇILDI

Son olarak, iddiaya göre, Riba Events firması 31 Aralık 2022 tarihine kadar aralarında sözleşme bulunmasına rağmen sözleşmeyi haksız olarak fesheden Beyazıt Öztürk’e avukatı Eda Salman aracılığıyla belirsiz alacak davası açtı.

İstanbul Ticaret Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde avukat Eda Salman, “Taraflar arasında akdedilen 27 Haziran 2019 tarihli protokol feshedilmiş olsa da, Beyazıt Öztürk ile Egetürk arasında yapılan anlaşma, Riba Events firmasının başlattığı müzakere ve hazırladığı alt yapı üzerine kurulmuştur. Yani müvekkil, davalının Egetürk ile arasındaki reklam anlaşmasının ifası anında ve ölçüsünde ücrete hak kazanmıştır” dedi.

'MAL VARLIKLARINA TEDBİR KONULSUN'

İddiaya göre, Avukat Eda Salman, dilekçesinde Riba Events firmasının dava sonucu tespit edilecek alacağının ileride tehlikeye girmemesi için Beyazıt Öztürk ve ticari işletmesinin adına kayıtlı taşınır ve taşınmaz malların tespiti ile bu mallar üzerine ihtiyati tedbir kaydı konulması, yine davalı adına açılmış bulunan banka hesapları üzerine yapılacak sorgulamalar neticesinde davalının bankalar nezdinde mevcut aktif mal varlıklarına ihtiyati tedbir kaydı konulmasına karar verilmesi için ihtiyati tedbir kararı verilmesini istedi.