Beylikova hasada hazır: Belediye bütçesine 4 milyon TL ek gelir

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde bin dekar yağlık ayçiçeği ve 100 dekar danelik mısır ekili tarlalarda hasat öncesi saha ve ürün kontrolleri gerçekleştirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.08.2024 - 10:19
Beylikova hasada hazır: Belediye bütçesine 4 milyon TL ek gelir
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Beylikova Belediyesi, tarımda attığı adımlarla örnek olmaya devam ediyor. Konuyla ilgili Beylikove Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, “Bin dekar yağlık ayçiçeği ve 100 dekar danelik mısır ekili tarlalarımızda hasat öncesi saha ve ürün kontrolleri titizlikle gerçekleştirildi. Tarım personelimiz, bin dekar yağlık ayçiçeği mahsulünün ikinci sulamasını başarıyla tamamladı. Aynı zamanda 100 dekar danelik mısır mahsulümüzün haftalık sulama ve gübreleme işlemleri de kesintisiz devam ediyor. Bu yılki ürünlerin verimlerinin oldukça yüksek olacağını öngörüyoruz" dedi.

Beylikova Belediyesi, tarımsal faaliyetlerle belediye bütçesine 4 milyon TL'nin üzerinde ek gelir sağlamayı hedefliyor. Gelecek yıl da ayçiçeği, mısır, arpa, buğday ve nohut ekimlerine aralıksız devam edileceğini belirten Karabacak, "4 bin dekarlık tarlalarımızda ekim hazırlıkları hızla sürüyor. Tarım, Beylikova için sadece bir ekonomik faaliyet değil, aynı zamanda stratejik bir öncelik. Bereketli ve bol kazançlı bir yıl olmasını diliyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Beylikova Belediyesi yetkilileri tarımın gücünü arkalarına alarak bölge ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade ederek bereketli bir hasat dönemine hazır olduklarının altını çizdi.


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