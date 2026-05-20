Beyni 'savaş moduna' sokan gerçek!

20.05.2026 11:32:00
İşten veya okuldan eve yorgun argın dönüp koltuğa uzandığınızda bile içinizdeki o anlamsız huzursuzluk ve gerginlik hissi geçmiyor mu? Nörobilimciler, dinlenmemizin önündeki en büyük gizli düşmanı açıkladı...
Mekanların enerjisi, içindeki ışığın kalitesiyle doğrudan bağlantılıdır. Akşam eve geldiğinizde tavandaki o büyük beyaz veya güçlü sarı ışığı açtığınızda, beyninizdeki sirkadiyen ritim (biyolojik saat) inanılmaz bir yanılgıya düşer.

Tepe aydınlatmaları beynimize "Şu an öğlen saat 12:00, güneş tam tepede ve tetikte olmalısın!" mesajı gönderir. Bu durum, stres hormonu olan kortizolün sürekli yüksek kalmasına neden olur. Bedeniniz koltukta yatsa bile, beyniniz o güçlü ışık yüzünden sürekli bir "savaş veya kaç" modunda olduğu için gerçek anlamda asla gevşeyemez.

Evdeki akşam rutininizi bir "Dopamin Dekorasyonu" ile baştan yaratın. Güneş battıktan sonra evdeki tüm tepe lambalarını kapatın. Bunun yerine sadece göz hizasında veya daha aşağıda bulunan lambaderleri, masa lambalarını veya loş okuma ışıklarını kullanın. Ateş rengine yakın (amber) ve bölgesel olan bu yumuşak ışıklar, beyninize "Güneş battı, kamp ateşinin etrafındayız, güvendeyiz" sinyali verir. Bu ufak ışık hilesi melatonin salgısını anında başlatarak zihninizi pamuk gibi yapar ve stresinizi dakikalar içinde sıfırlar.

Kış uykusu bitti, bozkırın sevimli bekçileri uyandı: Sultan Sazlığı'nın Anadolu sincapları objektiflere yansıdı Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda, havaların ısınmasıyla birlikte doğanın canlanma belirtileri görsel bir şölene dönüştü. "Anadolu gelengisi" olarak da bilinen ve bozkır ekosisteminin en önemli türleri arasında yer alan Anadolu yer sincapları, aylar süren kış uykusundan uyanarak meralara indi.
İyi bir uyku için ne yemeli ve içmeli, nelerden uzak durmalı? Fiziksel ve zihinsel sağlık için hayati önem taşıyan uyku, modern dünyada elde edilmesi en zor şeylerden biri haline geldi. Yapılan araştırmalar yetişkinlerin haftada ortalama sadece üç gece kaliteli uyuyabildiğini gösterirken, uzmanlar dinlendirici bir uykunun sırrının doğru beslenmede saklı olduğunu belirtiyor. İşte uyku kalitesini artıran mucizevi besinler ve yatmadan önce kesinlikle uzak durulması gerekenler...
Uyku sırasında tekrar eden zihinsel sahneler: Dünyada en çok hangi rüyalar görülüyor? Dünya genelinde milyonlarca insanın gece uykusunda benzer sahneler görmesi, zihnin düşündüğümüzden çok daha ortak bir dil konuştuğunu ortaya koyuyor. Peki, dünyada en çok hangi rüyalar görülüyor? İşte en yaygın rüya temaları...