Beyni 'savaş moduna' sokan gerçek!

Mekanların enerjisi, içindeki ışığın kalitesiyle doğrudan bağlantılıdır. Akşam eve geldiğinizde tavandaki o büyük beyaz veya güçlü sarı ışığı açtığınızda, beyninizdeki sirkadiyen ritim (biyolojik saat) inanılmaz bir yanılgıya düşer.

Tepe aydınlatmaları beynimize "Şu an öğlen saat 12:00, güneş tam tepede ve tetikte olmalısın!" mesajı gönderir. Bu durum, stres hormonu olan kortizolün sürekli yüksek kalmasına neden olur. Bedeniniz koltukta yatsa bile, beyniniz o güçlü ışık yüzünden sürekli bir "savaş veya kaç" modunda olduğu için gerçek anlamda asla gevşeyemez.

Evdeki akşam rutininizi bir "Dopamin Dekorasyonu" ile baştan yaratın. Güneş battıktan sonra evdeki tüm tepe lambalarını kapatın. Bunun yerine sadece göz hizasında veya daha aşağıda bulunan lambaderleri, masa lambalarını veya loş okuma ışıklarını kullanın. Ateş rengine yakın (amber) ve bölgesel olan bu yumuşak ışıklar, beyninize "Güneş battı, kamp ateşinin etrafındayız, güvendeyiz" sinyali verir. Bu ufak ışık hilesi melatonin salgısını anında başlatarak zihninizi pamuk gibi yapar ve stresinizi dakikalar içinde sıfırlar.