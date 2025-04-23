Beyonce'nin annesi Tina Knowles kansere yakalandı

Yayınlanma: 23.04.2025 - 10:24

Güncelleme: 23.04.2025 - 10:24

Müzik dünyasının ünlü isimleri Beyoncé ve Solange'ın annesi Tina Knowles, kansere yakalandığını açıkladı. 71 yaşındaki Knowles, geçtiğimiz Temmuz ayında birinci evre meme kanseri teşhisi aldı.

KANSER YOLCULUĞUNU ANLATTI

Knowles, anı kitabı Matriarch’ta ilk kez kanser teşhisi hakkında konuştu. Kitabında yaşadığı bu zor süreci paylaşıp paylaşmamak konusunda kararsız kaldığını belirten Knowles, sonunda kararını vererek şunları söyledi:

"Bu yolculuğu kitapta paylaşıp paylaşmamak konusunda kararsız kaldım çünkü mahremiyetime önem veriyorum ama paylaşmaya karar verdim çünkü diğer kadınların bundan ders çıkarabileceğimi düşünüyorum."

BEYONCÉ VE SOLANGE'IN TEPKİLERİ

Mamografi çektirmeyi ihmal ettiğini belirten Tina Knowles, kızları Beyoncé ve Solange'ın bu zor haberle nasıl başa çıktıklarını da aktardı. Beyoncé’nin kanser teşhisini "iyi karşıladığını" ifade eden Knowles, şarkıcının "pozitif kaldığını ve hastalıkla başa çıkmayı görev edindiğini" söyledi. Solange’ın ise, "Anne bununla baş edeceğiz." dediğini belirtti.

BABASININ DA KANSERLE MÜCADELESİ

Tina Knowles, ailesinde kansere yakalanan kimse olmadığını belirtse de, eski eşi Mathew Knowles’un 2019’da kanser teşhisi aldığını ve geçen yıl başarılı bir ameliyat geçirdiğini açıkladı. Mathew Knowles, kanseri yendiğini duyurmuştu.