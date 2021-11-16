Bilim insanları günün her saati dinlenebilecek şarkıyı açıkladı
Bilim insanları günün hangi saatinde hangi müziklerin daha çok dinlendiğini araştırdı. Müzik dinlemede günün 5 bölüme ayrıldığını belirten bilim insanları, günün her saati dinlenebilecek şarkıyı açıkladı.
10 Kasım'da Royal Society Open Science adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan bulgulara göre, dinleyiciler günü 5 bölüme ayırıyor ve her bölümde farklı tempoda müzikler dinliyor.
Ancak The Police'in 1983'te çıkardığı "Every Breath You Take" adlı şarkının her an dinlenebildiği tespit edildi.
Danimarka'daki Aarhus Üniversitesi'nden araştırmacılar, bir günde yapılan şarkı seçimlerinde bir kalıp olup olmadığını öğrenmek istedi. Çalışmada müzik dinleme uygulaması Spotify'da 2 milyardan fazla kez dinlenen yaklaşık 4 milyon şarkıyı analiz edildi.
5 BÖLÜME AYRILDI
Independent Türkçe'nin haberine göre; bilim insanları, müzik dinlemede günün 5 bölüme ayrıldığını gördü. Her biri farklı niteliklere sahip bölümler sabah, öğleden sonra, akşam, gece ve gece geç/sabahın ilk saatlerinden oluşuyor. Beş bölüm hafta boyunca genellikle aynı sırayı takip ediyor. Ancak hafta sonlarında iş veya okula gidilmemesi gibi sebeplerle farklılık gösteriyor.
Araştırma ekibinin başındaki Ole Adrian Heggli, sabahları (06.00-12.00) yavaş ama enerjik şarkıların hakim olduğunu ifade etti. Örnek olaraksa Robbie Williams'ın "Supreme" şarkısını verdi.
Öğleden sonra (12.00-20.00) Rihanna'nın "Only Girl (In The World)" parçası gibi yüksek sesli ve tempolu şarkılar hüküm sürdü.
Akşamları (20.00-23.00) dans edilebilen ve en yüksek tempoya sahip müziklerin hakim olduğu görüldü.
Geceleri (23.00-04.00) Sigur Rós'un Svefn-g-englar adlı parçası gibi yavaş ve ambient müziğin tercih edildiği görüldü.
Gece geç/sabahın ilk saatlerinde (04.00-06.00) dinlenen şarkılar gecedekilere benzese de tempo daha da düştü.
Bilim insanları, bu 5 bölümün hepsine uyan özelliklere sahip şarkının "Every Breath You Take" olduğunu söyledi.
Heggli ayrıca, müzisyenlerin araştırmaları sayesinde dinlenme potansiyellerini yukarıya çekebileceklerini öne sürdü.
GÜNLÜK YAŞAMLA İÇ İÇE GEÇİYOR
Araştırma makalesindeyse şu ifadeler kullanıldı:
Bulgularımız, müziğin günlük yaşamlarımızla nasıl iç içe geçtiğini gösteriyor. Müzik tercihi gibi bireysel bir şeyin bile temel günlük kalıplardan nasıl etkilendiğini ortaya koyuyor.
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