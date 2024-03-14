Bilim insanları kalıcı mutluluğun sırrını keşfetti: Mutlu olmak sandığınızdan daha kolay
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilim insanları birçok alanda araştırmalarını genişleyerek sürdürüyor. Son olarak uzmanlar, kalıcı mutluluğun sırrını belirledi ve maddelere ayırdı. İşte, kalıcı mutluluğun sırları...
Higher Education dergisindeki yeni bir makaleye göre , uzun vadeli mutluluk, bir dizi tekniği öğrenmek ve bunları her gün uzun bir süre uygulamaktan kaynaklanabilir. Birleşik Krallık'taki Bristol Üniversitesi'nden bir "Mutluluk Bilimi" kursu geliştiren araştırmacılar, derslerde öğretilen dersleri uzun vadede uygulayan öğrencilerin genel olarak kurstan kısa süre sonra bırakan öğrencilere göre daha mutlu olduklarını ortaya koyuyor. İşte, kalıcı mutluluğun sırları...
ZİHİNSEL SAĞLIĞIN ÜZERİNDE SÜREKLİ ÇALIŞILMALI
Kıdemli yazar Bruce Hood, "Bu, spor salonuna gitmek gibidir; tek bir derse girip sonsuza kadar formda kalmayı bekleyemeyiz. Tıpkı fiziksel sağlıkta olduğu gibi, zihinsel sağlığımız üzerinde de sürekli çalışmalıyız; aksi takdirde iyileşmeler geçici olur" dedi.
2018 yılında başlatılan mutluluk kursunda, öğrencilere mutluluğu artırmaya yönelik kanıta dayalı bir dizi ipucu öğretildi.
KALICI MUTLULUĞU SAĞLAYAN ETKENLER
- Yabancılarla konuşmak
- Sosyal medyayı daha az kullanmak
- Doğada vakit geçirmek
- Yeterince uyumak
- Başkalarına hediye vermek
- Meditasyon
- Günlük kaydı
- İyimserlik ve minnettarlık uygulamak
- Başkalarına karşı nazik olmak.
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