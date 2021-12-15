Billie Eilish, 11 yaşında cinsel içerikli videolara maruz kaldıktan sonra kabuslar gördüğünü söyledi

15 Aralık 2021 Çarşamba, 07:11

Getty Images Eilish çocukken izlediği pornonun sonraki yıllardaki cinsel deneyimlerine zarar verdiğini söyledi

Şarkıcı Billie Eilish, 11 yaşında şiddet içeren cinsel içerikli videolara maruz kaldıktan sonra kabuslar gördüğünü söyledi. Bir programda konuşan 19 yaşındaki Eilish, bunun nasıl bir etki yarattığını yıllar sonra anladığını belirtti.

Ergenliğinin büyük bir kısmını kamuoyunun gözleri önünde geçiren Eilish, bol kıyafetler giymesi, beden algısı ve büyürken cinselleştirilme hakkındaki fikirlerini daha önce de paylaşmıştı.

Söyleşiyi yapan Howard Stern'in, Happier Than Ever albümündeki Male Fantasy (Erkek Fantazisi) şarkısı hakkında sorduğu bir sorunun ardından Eilish, artık cinsel içerikli videonun "utanç verici" olduğunu düşündüğünü söyledi.

Eilish özellikle de cinsel içerikli videolar kadınların bedenleri ve cinsel deneyimleri üzerindeki etkisini eleştirdi:

"Bunun neden kötü bir şey olduğunu o zaman anlamamıştım. Seks yapmanın böyle öğrenildiğini sanıyordum.

"Bunu savunuyordum, bunun hakkında konuşan kişilerdendim, bununla bir sorunumun olmamasının havalı olduğunu sanıyordum ve neden kötü olduğunu anlamıyordum."

"BEYNİMİ MAHVETTİ"

Eilish, annesinin bunları anlattığında dehşete düştüğünü de söyledi. Böylesi bir içeriğe o yaşta maruz kalmanın beynini "mahvettiğine" inandığını, pornonun "esas sorununun" cinsel ilişki sırasında neyin normal olduğuna dair fikirleri etkilemesi olduğunu ve buna rızanın da dahil olduğunu ekledi.

Eilish'in görüşleri, çocuk sağlığı uzmanlar tarafından da paylaşılıyor. BM Çocuklara Yardım Fonu, küçük yaşta cinsel içerikli videoya maruz kalmanın çocuklara zararlı olabileceğini söylüyor.

Özellikle şiddet içeren ve kadın düşmanı cinsel içerikli videoların bunun normalleşmesine yol açabileceğini ve akıl sağlığını etkileyebileceğini belirtiyor.