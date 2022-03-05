Billie Eilish: 'Meditasyon, karanlık durumdan çıkmama yardımcı oldu'
Dünyaca ünlü şarkıcı Billie Eilish, 'inanılmaz derecede korkunç kabuslardan' meditasyon sayesinde kurtulduğunu açıkladı. Kabuslarını müzik videolarına dönüştürdüğünden daha önce de bahseden Eilish, meditasyonun akıl sağlığına faydalarını anlattı, "Garip karabasanlar görüyordum. Zihnim için hiç de iyi bir dönem değildi. Uyuyamıyordum" dedi.
Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Billie Eilish, gördüğü "inanılmaz derecede korkunç kabuslar" hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Happier Than Ever'la bilinen ve daha önce de kabuslarını müzik videolarına dönüştürmekten bahseden şarkıcı, aniden dünya çapında şöhret kazanınca zorlanarak bir meditasyon uygulaması kullanmaya başladığını da anlattı.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre; V Magazine'e konuşan Eilish, "Garip karabasanlar görüyordum. Zihnim için hiç de iyi bir dönem değildi. Uyuyamıyordum" dedi.
"HAYATA KÜSTÜĞÜM, KARANLIK BİR DÖNEMDİ"
Sabahın 4'ü gibi yatar, öğleden sonra 1'de kalkardım. Soluklanmaya ve zihnimde olup biten dehşeti düşünmemeye ihtiyaç duyduğum her an o meditasyon uygulamasını dinlerdim. Eilish meditasyonun akıl sağlığına faydalarını överken "karanlık bir durumdan" çıkmasına yardımcı olduğunu da sözlerine ekledi.
"Gecenin bir yarısı, bir turne otobüsünde, yaptığım şeyi yapmak istemediğim zamanlarda yatakta sefil bir şekilde uzanırdım. Ne yazık ki hayata küstüğüm tamamen karanlık bir dönemdi ki bunun için kendimi kötü hissediyorum çünkü hiçbir şeye küsmemeliydim. Eğlenceli şeyler yapıyordum. Sadece, onları yaparken eğlenmiyordum."
Billie Eilish'in bu yıl Coachella'da baş sanatçı olarak yer alacağı kısa süre önce doğrulandı. Bu da Eilish'i ünlü müzik festivalinin yıldızı olan en genç sanatçı yapacak. Eilish haziranda da Glastonbury Festivali'nin baş sanatçısı olacak ve böylece bu etkinliğin yıldızlarından biri olarak konser veren en genç solo sanatçı haline gelecek.
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