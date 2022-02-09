Ünlü belgeselci, porno konusunda Billie Eilish'in ebeveynlerini suçladı
Şarkıcı Billie Eilish, 11 yaşında şiddet içeren cinsel içerikli videolara maruz kaldıktan sonra kabuslar gördüğünü söylemiş, ünlü yıldızın bu açıklamaları gündem olmuştu. Son olarak, Eilish'in sözlerini tartışan dünyaca ünlü belgeselci Louis Theroux, ebeveynlerin çocuklarına "porno dünyasının gerçek dünya olmadığı" uyarısında bulunması gerektiğini söyledi.
Ödüllü şarkıcı Billie Eilish, geçen yıl yaptığı açıklamada 11 yaşında şiddet içeren cinsel içerikli videolara maruz kaldıktan sonra kabuslar gördüğünden bahsetmişti. Bir programda konuşan 19 yaşındaki Eilish, bunun nasıl bir etki yarattığını yıllar sonra anladığını belirtmişti.
Söyleşiyi yapan Howard Stern'in, Happier Than Ever albümündeki Male Fantasy (Erkek Fantezisi) şarkısı hakkında sorduğu bir sorunun ardından Eilish, artık cinsel içerikli videonun "utanç verici" olduğunu düşündüğünü söylemişti.
Eilish, böylesi bir içeriğe o yaşta maruz kalmanın beynini "mahvettiğine" inandığını, pornonun "esas sorununun" cinsel ilişki sırasında neyin normal olduğuna dair fikirleri etkilemesi olduğunu ve buna rızanın da dahil olduğunu ekledi.
"ÇOCUKKEN BİRİNİN ONA ANLATMASI GEREKİYORDU"
Son olarak, ünlü belgeselci Louis Theroux, verdiği yeni röportajda Billie Eilish'in 11 yaşında porno izlemeye başladıktan sonra pornonun "beynini nasıl mahvettiğine" dair son sözlerini tartıştı.
Radio Times'a konuşan Theroux şunları söyledi:
"Çocukken ona birinin anlatması gerekiyordu. Ebeveynleri suçluyormuşum gibi görünüyor ve belki de biraz öyle yapıyorumdur. Çocukların ve genç yetişkinlerin porno dünyasının gerçek dünya olmadığını anlaması gerekiyor."
"BU DÜNYA GERÇEK DEĞİL"
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; kendisiyle aynı yaştaki televizyon yapımcısı eşi Nancy Strang'le birlikte 15 yaşındaki Albert, 13 yaşındaki Frederick ve 7 yaşındaki Walter'a ebeveynlik yapan 51 yaşındaki belgeselci şunları ekledi:
"Çocuklarımın hayatlarının bu aşamasına gireceği bir dönemin eşiğindeyim, bu yüzden benim kafama dank edecek olabilir. İnternetimdeki ayarları bile henüz devre dışı bırakmadım."
"Onlarla konuştum. Onlara dedim ki, 'Porno izlediğinizde eğer bu tesadüfen karşılaştığınız bir şeyse, sadece bilin diye söylüyorum, bu gerçek dünya değil. Seks böyle yapılmıyor."
"Bunlar tüketicileri tatmin etmek için oynayan ve bir şeyler yapan kişiler ve bunu seksin yapılma biçimiyle karıştırmayın."
Theroux, oğullarının kendisine "çeneni kapa" dediğini de söyledi.
Belgesel yapımcısı, üç bölümlük yeni dizisi Forbidden America'da (Yasak Amerika), ABD'deki kamera önündeki seks işçiliğinin sahne arkasını ele alıyor. Forbidden America, porno sanatçılarına, radikal sağcı sosyal medya fenomenlerine ve rapçilere odaklanacak.
BBC Two ve BBC iPlayer'da gösterilecek dizinin ilk bölümü 13 Şubat 2022'de saat 21.00'de (TSİ 00:00) yayımlanacak.
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