Billie Eilish'den, kendisine özür çağrısı yapan Kanye West'e 'Travis Scott' yanıtı
Konseri sırasında hayranlarından birine tıbbi yardım sağlanması için sarf ettiği sözlerle 'Travis Scott'ın konserinde yaşanan olaya' atıfta bulunduğu iddiasıyla Billie Eilish'e özür çağrısında bulunan Kanye West'e yanıt geldi. Scott'a atıfta bulunduğu iddiasını yalanlayan Eilish, "Travis hakkında hiçbir şey söylemedim" dedi.
Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşımda Billie Eilish’den Travis Scott'tan özür dilemesini talep etti.
Paylaşımında "Haydi Billie seni seviyoruz" ifadelerini kullanan Kanye, Scott'ın konseri sırasında oluşan izdihamda insanların hayatını kaybetmesini kimsenin istemediğini ve "Trav’ın sahnedeyken neler olduğu hakkında hiçbir fikrinin olmadığını" belirtti.
Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre; 44 yaşındaki rapçi, bunun ardından Billie Eilish'in özür dilememesi durumunda Coachella festivalinde sahne almayabileceğinin sinyalini vererek, "Sahneye çıkmadan önce Billie’nin özür dilemesi gerekiyor" dedi.
Geçen kasım ayında Scott'ın konseri sırasında izdiham yaşanmış ve konseri dinlemeye giden 10 kişi hayatını kaybetmişti.
'TRAVIS'E GÖNDERME YAPTI' İDDİASI
Kanye West'in tepki verdiği durum ise, geçtiğimiz Cumartesi günü yaşandı. Billie Eilish konser sırasında fenalaşan bir dinleyiciyi fark edince performansını bir süreliğine durdurarak "Solunum desteğine mi ihtiyacın var? Devam etmeden önce herkesin iyi olması için bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Ancak Kanye West'in paylaştığı gönderide Eilish'in bu sözleriyle Scott'a atıfta bulunduğu iddiası yer aldı.
Kanye, şu ifadeleri kullandı:
"Hadi Billie, seni seviyoruz. Lütfen Trav'dan ve olayda hayatını kaybedenlerinden özür dile. Bunun yaşanmasını kimse istemedi ve sahnede olduğu sırada Trav'ın neler yaşandığı hakkında hiçbir fikri yoktu, daha sonra da yaşananlardan büyük üzüntü duydu. Coachella'da Trav benimle birlikte olacak ancak performansa çıkabilmek için Billie'nin özür dilemesine ihtiyacım var."
Billie Eilish ise Kanye'ye söz konusu Instagram paylaşımına yorum yazarak yanıt verdi:
"Travis hakkında gerçekten hiçbir şey söylemedim. Yalnızca bir hayranıma yardım ediyordum."
İlgili Haberler
- Ünlü belgeselci, porno konusunda Billie Eilish'in ebeveynlerini suçladı
- Billie Eilish, 11 yaşında cinsel içerikli videolara maruz kaldıktan sonra kabuslar gördüğünü söyledi
- Billie Eilish ve Joaquin Phoenix'ten Joe Biden'a 'hindi' mektubu
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- Proxima d adlı yeni gezegen bulundu
- Uzmanlardan güne kahvesiz başlamak için 6 öneri
- Afganistan'da caminin önünde patlama meydana geldi
- Russell Crowe, 'Marvel' evrenine dahil oldu
- 'Hamilelik planlıyorsanız önce sağlık kontrolü yaptırın'
- Netflix'te bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler
- Canan Ergüder'li 'Oğlum' dizisine yeni transfer
- Özür çağrısı yapan Kanye West'e Billie Eilish'den yanıt
- İkiz Gezginler 25 yaşında!
- Ölümünün 700. yılında Dante Alighieri!