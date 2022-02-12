Billie Eilish'den, kendisine özür çağrısı yapan Kanye West'e 'Travis Scott' yanıtı

12 Şubat 2022 Cumartesi, 00:00

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşımda Billie Eilish’den Travis Scott'tan özür dilemesini talep etti.

Paylaşımında "Haydi Billie seni seviyoruz" ifadelerini kullanan Kanye, Scott'ın konseri sırasında oluşan izdihamda insanların hayatını kaybetmesini kimsenin istemediğini ve "Trav’ın sahnedeyken neler olduğu hakkında hiçbir fikrinin olmadığını" belirtti.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre; 44 yaşındaki rapçi, bunun ardından Billie Eilish'in özür dilememesi durumunda Coachella festivalinde sahne almayabileceğinin sinyalini vererek, "Sahneye çıkmadan önce Billie’nin özür dilemesi gerekiyor" dedi.

Geçen kasım ayında Scott'ın konseri sırasında izdiham yaşanmış ve konseri dinlemeye giden 10 kişi hayatını kaybetmişti.

'TRAVIS'E GÖNDERME YAPTI' İDDİASI

Kanye West'in tepki verdiği durum ise, geçtiğimiz Cumartesi günü yaşandı. Billie Eilish konser sırasında fenalaşan bir dinleyiciyi fark edince performansını bir süreliğine durdurarak "Solunum desteğine mi ihtiyacın var? Devam etmeden önce herkesin iyi olması için bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Ancak Kanye West'in paylaştığı gönderide Eilish'in bu sözleriyle Scott'a atıfta bulunduğu iddiası yer aldı.

Kanye, şu ifadeleri kullandı:

"Hadi Billie, seni seviyoruz. Lütfen Trav'dan ve olayda hayatını kaybedenlerinden özür dile. Bunun yaşanmasını kimse istemedi ve sahnede olduğu sırada Trav'ın neler yaşandığı hakkında hiçbir fikri yoktu, daha sonra da yaşananlardan büyük üzüntü duydu. Coachella'da Trav benimle birlikte olacak ancak performansa çıkabilmek için Billie'nin özür dilemesine ihtiyacım var."

Billie Eilish ise Kanye'ye söz konusu Instagram paylaşımına yorum yazarak yanıt verdi:

"Travis hakkında gerçekten hiçbir şey söylemedim. Yalnızca bir hayranıma yardım ediyordum."