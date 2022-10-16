Billur Kalkavan'ın cenaze programı belli oldu
İstanbul'da hayatını kaybeden oyuncu Billur Kalkavan'ın (60) cenaze programı belli oldu. Kalkavan’ın cenaze töreni bilgisini ise oyuncu Tuba Büyüküstün Instagram hesabından paylaştı.
Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan (60) dün sabaha karşı tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
"MANTAR ENFEKSİYONA NEDEN OLDU"
Ünlü oyuncunun sevgilisi Buğra Bahadırlı, Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 03.45'te kalbi durdu" dedi.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Ölümüyle yasa boğan Billur Kalkavan'ın son olarak cenaze programı da belli oldu. Kalkavan’ın cenaze töreni bilgisini ise oyuncu Tuba Büyüküstün Instagram hesabından paylaştı:
“Billur Kalkavan 17 Ekim’de Zincirlikuyu Camii’nde ikindi ezanına müteakip cenaze namazının kılınmasının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.”
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