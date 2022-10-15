Buğra Bahadırlı açıkladı: İşte Billur Kalkavan'ın ölüm nedeni
"VÜCUDUNDA MANTAR TÜREDİ"
Hayat arkadaşının ölümünün ardından Habertürk'e konuşan Bahadırlı, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 3.45'te kalbi durdu" ifadelerini kullandı.
BİLLUR KALKAVAN'IN SAĞLIK DURUMUNU ANLATMIŞTI
Geçtiğimiz haftalarda bir canlı yayına katılan Buğra Bahadırlı, Billur Kalkavan'ın sağlık durumuyla ilgili şunları söylemişti:
"Billur'un inşallah tedavisi iyi gidecek. 2 kemoterapisi daha kaldı. Daha sonra doktor tekrar kontrol edecek. Gelişimi çok iyi. Tetkiklerden iyi sonuçlar geldiği için daha radyolojiye girmeden olumlu bir sonuç bekliyorlar doktorlar. Dram senaryosu oluşturmak isterseniz üzüleceğiniz çok şey var. Ama biz sürekli tablonun pozitif taraflarına odaklanıyoruz. Bu sürecin içerisinden zihnen de sağlıklı bir şekilde geçmeye çalışıyoruz."
BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?
Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962 yılında İstanbul'da doğdu. Abdülmecid'in en büyük oğlu Zülüflü İsmail Paşa'nın torunudur.
7 yaşındayken oyunculuğa adım atan Kalkavan, Ayrı Dünyalar filminde Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. Lise öğrenimine Kadıköy Anadolu Lisesi'nde başlasa da ilk senesinde sınıfta kalınca lise eğitimini ABD'de tamamladı. Kaliforniya Üniversitesi'nde eğitim gören Kalkavan, 1980'li yıllardan itibaren tiyatrolarda yer almaya başladı.2011 yılında HTV kanalında cinsel hayat ile ilgili bir program yaptı.
2012 yılında ise TV8'de yayınlanan ve çekimleri Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yer aldı.
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