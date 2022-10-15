Buğra Bahadırlı açıkladı: İşte Billur Kalkavan'ın ölüm nedeni

BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?

Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962 yılında İstanbul'da doğdu. Abdülmecid'in en büyük oğlu Zülüflü İsmail Paşa'nın torunudur.

7 yaşındayken oyunculuğa adım atan Kalkavan, Ayrı Dünyalar filminde Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. Lise öğrenimine Kadıköy Anadolu Lisesi'nde başlasa da ilk senesinde sınıfta kalınca lise eğitimini ABD'de tamamladı. Kaliforniya Üniversitesi'nde eğitim gören Kalkavan, 1980'li yıllardan itibaren tiyatrolarda yer almaya başladı.2011 yılında HTV kanalında cinsel hayat ile ilgili bir program yaptı.

2012 yılında ise TV8'de yayınlanan ve çekimleri Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yer aldı.