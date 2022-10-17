Billur Kalkavan'ın erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı'dan 'vasiyet' açıklaması

17 Ekim 2022 Pazartesi, 08:03

Ocak ayında yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle kemoterapi tedavisi gören oyuncu Billur Kalkavan, cumartesi günü yaşamını yitirdi.

Kalkavan, kemoterapi sırasında vücudunda türeyen bir mantar enfeksiyonu nedeniyle 59 yaşında hayatını kaybetti.

Cenazeye ilişkin ayrıntıları ise Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından paylaştı.

Billur Kalkavan, 17 Ekim’de Zincirlikuyu Camii’nde ikindi ezanına müteakip cenaze namazının kılınmasının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Kalkavan'ın ölüm haberi herkesi derinden üzerken ünlü oyuncunun erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı'dan, Kalkavan'ın vasiyetine ilişkin açıklama geldi.

‘ÖLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORDU…’

Kalkavan'ın erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı, Habertürk’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Maddi veya manevi hiçbir vasiyeti yoktu. Çünkü hiçbir şekilde öleceğini düşünmüyordu. O kadar mücadeleci, umutlu ve hayat doluydu. Son ana kadar da o halini korudu…O haldeyken vasiyet bırakmak aklına bile gelmemiştir, benim de aklıma gelmedi.

Hiç öyle bir konuşma yapmadık. Her şey yolunda gidiyordu ama enfeksiyondan dolayı kalbi çok yoruldu.”

BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?

Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962 yılında İstanbul'da Abdülmecid'in en büyük oğlu Zülüflü İsmail Paşa'nın torunu olarak dünyaya geldi.

1969 yılında Ayrı Dünyalar filminde Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı.

Lise öğrenimine Kadıköy Anadolu Lisesi'nde başlasa da ilk senesinde sınıfta kalınca lise eğitimini ABD'de tamamladı ve Kaliforniya Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı.

1980'li yıllardan itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2011 yılında Turkcell reklamında oynadı. Aynı yıl HTV kanalında 00:00–01:00 arası cinsel hayat ile ilgili bir program yaptı. 26 Ekim 2021 yılında annesi Nuyan Kalkavan hayatını kaybetti.