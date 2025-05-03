Bir bardağı sizi "ölümsüz" yapabilir: Yeşil çaya göre 8 kat fazla antioksidan içeriyor

Yayınlanma: 03.05.2025 - 13:21

Güncelleme: 03.05.2025 - 13:21

Yüzyıllardır Asya halk tıbbında kullanılan ama Batı’da yeni yeni tanınmaya başlayan jiaogulan (Gynostemma pentaphyllum), şimdilerde “ölümsüzlük bitkisi” unvanıyla gündemde. ABD’li iç hastalıkları uzmanı Dr. Michael Aziz’in günlük olarak 900 mg tükettiği bu bitki, yalnızca bağışıklığı değil, aynı zamanda hücre yenilenmesini de destekliyor. Dr. Aziz’e göre jiaogulan, içerdiği güçlü antioksidanlar sayesinde yeşil çaydan çok daha etkili olabilir.

JIAOGULAN NEDİR?

Anavatanı Çin ve Güneydoğu Asya’nın dağlık ormanlık bölgeleri olan jiaogulan, halk arasında “güney ginsengi” ya da “mucize otu” olarak da biliniyor. Yüzyıllardır çay olarak tüketilen bitki, son 10 yılda popülerlik kazanarak besin takviyesi formunda da piyasada yer buldu.

Dr. Aziz, jiaogulan çayının ORAC (antioksidan kapasite) değerinin yeşil çaya göre sekiz kat daha yüksek olduğunu belirtiyor. Çayın tadı için ise “hafif tatlı ama acımsı” ifadesi kullanılıyor. Bitkinin bu acılığı, içinde bulunan saponinlerden, özellikle de gypenosidlerden kaynaklanıyor. Bu maddelerin vücut üzerinde güçlü bir detoks etkisi yarattığı belirtiliyor.

SAĞLIĞA FAYDALARI NELER?

Gypenosidler, ginsengdeki ginsenoside kimyasal olarak benzer ve hücrelerin enerji dengesini sağlayan AMPK enzimi üzerinde etkili oluyor.

Dr. Aziz’e göre bu bileşikler:

Hücresel yaşlanmayı yavaşlatıyor

Mitokondri (hücre enerji santrali) fonksiyonlarını artırıyor

İnsülin sinyalizasyonunu güçlendiriyor

Kan basıncını düşürmeye yardımcı oluyor

Antioksidan ve anti-kanser özellikler gösterebiliyor

Ocak ayında Journal of Functional Foods dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre jiaogulan, kronik bronşit, viral hepatit, gastrit, yüksek tansiyon, kolesterol ve karaciğer yağlanması gibi birçok durumda faydalı olabilir.