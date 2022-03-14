Bir Gaspar Noé filmi: 'Vortex'ten ilk fragman yayımlandı

14 Mart 2022 Pazartesi, 00:00

"Irréversible", "Enter the Void", "Love" ve "Climax" gibi filmleriyle tanınan ünlü yönetmen Gaspar Noé'nun yeni filmi "Vortex"ten bir fragman paylaşıldı. Geçen sonbaharda Cannes Film Festivali'nde prömiyeri yapılan film, demansla mücadele eden yaşlı bir çifti takip ediyor.

Senaryosu Gaspar Noé'ya ait olan filmin oyuncu kadrosunda oyuncu Françoise LeBrun ve Giallo filmlerinin usta yönetmeni Dario Argento yer alıyor. Bölünmüş ekran yaklaşımıyla çekilen "Vortex"in uluslararası gösterimi 29 Nisan’da yapılacak.

Film, Türkiye'de 13 Mayıs'ta vizyona girecek.

İşte "Vortex"ten ilk fragman…