Bir Gaspar Noé filmi: 'Vortex'ten ilk fragman yayımlandı
Ünlü yönetmen Gaspar Noé’nin yeni filmi Vortex’ten ilk uzun fragman yayınlandı. Film, Türkiye’de 13 Mayıs’ta vizyona girecek. Senaryosu Gaspar Noé'ye ait olan filmin oyuncu kadrosunda oyuncu Françoise LeBrun ve Giallo filmlerinin usta yönetmeni Dario Argento yer alıyor.
"Irréversible", "Enter the Void", "Love" ve "Climax" gibi filmleriyle tanınan ünlü yönetmen Gaspar Noé'nun yeni filmi "Vortex"ten bir fragman paylaşıldı. Geçen sonbaharda Cannes Film Festivali'nde prömiyeri yapılan film, demansla mücadele eden yaşlı bir çifti takip ediyor.
Senaryosu Gaspar Noé'ya ait olan filmin oyuncu kadrosunda oyuncu Françoise LeBrun ve Giallo filmlerinin usta yönetmeni Dario Argento yer alıyor. Bölünmüş ekran yaklaşımıyla çekilen "Vortex"in uluslararası gösterimi 29 Nisan’da yapılacak.
Film, Türkiye'de 13 Mayıs'ta vizyona girecek.
İşte "Vortex"ten ilk fragman…
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