Bir şans daha vermişlerdi: Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'dan aşk dolu doğum günü paylaşımı

"Baht Oyunu" dizisinde partner olan ve zaman içinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz, dönemin gözde çiftleri arasındaydı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, sürpriz bir şekilde ayrılmış ve hayranlarını şaşırtmıştı.

Ünlü çiftten bir buçuk yıllık ayrılık sonrası güzel haber geldi. İlişkilerine bir şans daha veren ünlü çiftten Baysel, sosyal medya üzerinden aşkını ilan etti.

4 Ağustos'ta 26 yaşına basan Aytaç Şaşmaz, X hesabı üzerinden hayranlarına teşekkür etti. Ünlü oyuncu, "Doğum günümü kutlayan herkese sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

