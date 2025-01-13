'Bir sürprizim var' demişti: Elçin Sangu'dan Birsen Altuntaş açıklaması

Yayınlanma: 13.01.2025 - 12:48

Güncelleme: 13.01.2025 - 12:48

Rekabet Kurulu’nun yapımcılar ve menajerlik şirketleri hakkında başlattığı soruşturmanın yankıları devam ederken, sosyal medyada başlayan tartışmalar gündem yaratmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu Elçin Sangu, konuyla ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkat çekerken, gazeteci Birsen Altuntaş ile yaşadığı karşılıklı atışmalar gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu.

ELÇİN SANGU’DAN SERT MESAJLAR



Elçin Sangu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Emekçilerin hakkı mazlumun ahı gibidir. Magazinden bize ne? 15 yıldır bu sektörde çalışan bir emekçi olarak şundan eminim… Ekmekle oynamak, masaları karıştırmak, onun olmayana tü kaka yapmak, derin düşünmeyi bırakıp bu mesleği bir vitrine çevirmek ayıptır. Ayıptı zaten!” ifadelerine yer verdi.

Sangu’nun bu paylaşımı, Rasim Ozan Kütahyalı tarafından “Çok haklı” notuyla alıntılandı. Ancak Sangu, bu yoruma tepki göstererek, “Sevgili Rasim Ozan Kütahyalı, olaylar ve kurumlar üzerinden konuya bakıyorum, kişiler üzerinden değil. En istemediğim şeyi bana yapmayın ve lütfen siz bana arka çıkmayın!” dedi.

BİRSEN ALTUNTAŞ’TAN YANIT GELDİ



Gazeteci Birsen Altuntaş ise Sangu’nun paylaşımına yanıt vererek, “Devletin yargısı, Rekabet Kurumu çalışmalarını başlattı. Oyuncuların ki, konunun merkezi bile değilken sektörü kurtarmaya soyunması, şu gereksiz rol çalma çabası çok manasız, değil mi? Bir sakin olsa herkes ya…” dedi.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ



Altuntaş’ın yorumuna sert bir şekilde yanıt veren Elçin Sangu, “Hayatını oradan buradan duyduğu yalan yanlış haberlerle gündem yaratarak kazanan bir insan mı bunları söylüyor bana? Benim sektörüm hakkında ahkâm kesecek bilgiye nasıl sahip olabilirsin? Dedikoduları dinleyip haber yapıyor, hatta bazen şirket içinde kalması gereken bilgileri de yayıyorsun. Sen de bu sistemin tam olarak bir parçasısın” ifadelerini kullandı.

Tartışma devam ederken Altuntaş, Sangu’nun geçmişte başrol oynadığı bir dizide eşini sosyal medya ekibine dahil ettirdiği iddiasını gündeme getirdi.

Bu iddiaya yanıt veren Sangu, “Yarın sana küçük bir sürprizim var beklemede kal. Senin için söylediklerimin ne kadar doğru olduğunu, aslı astarı olmadan atıp tuttuğunu yarın alnına nişane olarak yapıştırcam. Güle güle kullanırsın,” diyerek tartışmayı bir adım daha ileri taşıdı.

ELÇİN SANGU 'SÜRPRİZİ' AÇIKLADI: DAVALIKMIŞ!

ünlü oyuncu Elçin Sangu gazeteci Birsen Altuntaş'a yanıt olarak 8 yıldır uğraştığı davaya dair belgeleri paylaştı. Sangu'nun paylaşımı şu şekilde:



"Buraya bir magazin dedikodusu tabii ki bırakmayacağım. Dün dediğim gibi yalan yanlış bilgilerle yalan haber yapan bir insansın demiştim. Bu da belgesi. 8 yıldır bununla uğraşıyoruz. Ama zorbalık yapmak için yalan haber yapıyorsun.Bu dava ben ve tüm oyuncular için emsal niteliğinde olacak önemli bir davadır. Senin ve senin gibilerin dedikodu malzemesi olamayacak kadar mühimdir sektör adına."