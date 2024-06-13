Bir zamanların şampiyonu yarışmaya veda etti... All Star'ın finalistleri belli oldu!

Yayınlanma: 13.06.2024 - 00:34

Güncelleme: 13.06.2024 - 00:35

Survivor All Star 2024'te finalistler belli oldu. Seda ve Atakan'ın sona kaldığı gecede adaya veda eden Atakan oldu. Adını finale yazdıran isimler ise Ogeday ve ardından Seda oldu.

Seda ve Ogeday, adını geçtiğimiz günlerde finale yazdıran Nefise ve Batuhan'ın yanında yer alamaya hak kazandı. Bu sezonda adaya sonradan katılan Atakan seyircilerin büyük desteği ile arkadaşlarıyla vedalaştı. Atakan, "Bir şeyi sadece senin istemenen yetmez onun da senin istemesi gerekir." diyerek vedalaştı.

Büyük final 13 Haziran akşamında gerçekeşecek.