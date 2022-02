Blake Lively ve Ryan Reynolds çiftinden Ukraynalılar için rekor bağış

Ryan Reynolds ve Blake Lively, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken Ukraynalı mültecilere yardım etmeye karar verdi.

Ünlü aktör Reynolds, cumartesi günü Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı’nın Ukraynalı mülteciler için başlattığı yardım kampanyasını Twitter hesabından paylaşarak,1 milyon dolara yakın bağışta bulunacaklarını açıkladı.

NTV'de yer alan habere göre; Reynolds, kar amacı gütmeyen kuruluş tarafından başlatılan yardım kampanyasını, Twitter hesabından, “48 saat içinde sayısız Ukraynalı mülteci komşu ülkelere geçerek evlerini terk etmek zorunda kaldı. Korunmaya ihtiyaçları var. Bağış yaptığınızda, bunu 1 milyon dolara tamamlayacağız” notuyla paylaştı.

In 48 hours, countless Ukrainians were forced to flee their homes to neighboring countries. They need protection. When you donate, we’ll match it up to $1,000,000, creating double the support.?? https://t.co/xCFL1Lptuw https://t.co/CHp48E1KLQ