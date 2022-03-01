Blake Lively ve Ryan Reynolds çiftinden Ukraynalılar için rekor bağış

01 Mart 2022 Salı, 00:00

Ryan Reynolds ve Blake Lively, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken Ukraynalı mültecilere yardım etmeye karar verdi.

Ünlü aktör Reynolds, cumartesi günü Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı’nın Ukraynalı mülteciler için başlattığı yardım kampanyasını Twitter hesabından paylaşarak,1 milyon dolara yakın bağışta bulunacaklarını açıkladı.

"1 MİLYON DOLARA TAMAMLAYACAĞIZ"

NTV'de yer alan habere göre; Reynolds, kar amacı gütmeyen kuruluş tarafından başlatılan yardım kampanyasını, Twitter hesabından, “48 saat içinde sayısız Ukraynalı mülteci komşu ülkelere geçerek evlerini terk etmek zorunda kaldı. Korunmaya ihtiyaçları var. Bağış yaptığınızda, bunu 1 milyon dolara tamamlayacağız” notuyla paylaştı.

In 48 hours, countless Ukrainians were forced to flee their homes to neighboring countries. They need protection. When you donate, we’ll match it up to $1,000,000, creating double the support.?? https://t.co/xCFL1Lptuw https://t.co/CHp48E1KLQ — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) February 26, 2022

Reynolds'ın paylaşımı çok sayıda beğeni ve etkileşim alırken, dünyaca ünlü birçok isim de kampanyaya desteklerinden dolayı Reynolds ve Lively çiftini takdir eden yorumlar yazdı.

Ünlü komedyen Ben Stiller da Twitter hesabından Reynolds'ın gönderisini, “Hayatları kökünden sökülen Ukraynalılara yardım edelim. Bu şekilde adım attığınız için teşekkürler” yanıtıyla paylaşarak desteğini gösterdi.

Ünlü yıldız Blake Lively de kampanyaya verdikleri desteği Ukraynalı bir çocuğun fotoğrafını paylaşarak duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Rusya’nın perşembe günü komşu ülke Ukrayna'yı işgal etmeye başlamasının ardından yaklaşık 120 bin Ukraynalı kendi ülkesinden kaçmak durumunda kalmıştı. Birleşmiş Milletler, cumartesi günü savaşın devam etmesi durumunda 4 milyona yakın insanın Ukrayna’dan kaçabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

2012’de hayatlarını birleştiren Reynolds ve Lively çifti, daha önce de farklı ülkelerde yaşanan zor durumlarda desteklerini sık sık gösterdi. Çift, bu ayın başlarında devam eden Covid-19 salgını için Feeding America ve Food Banks Canada’ya 1 milyon dolar bağışlamıştı.