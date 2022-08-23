MasterChef Türkiye yarışmacısı Hamza Mercimek böbreklerini kaybetti

23 Ağustos 2022 Salı, 11:54

Ana kadro seçmelerinin tamamlandığı MasterChef Türkiye'nin 22 Ağustos Pazartesi akşamı yayınlanan bölümüne, 2021 yarışmacıları konuk oldu. Önlüklerini yeni sezon yarışmacılarına devretmek için gelen yarışmacılardan Hamza Mercimek'in olmaması dikkat çekti.

Mercimek'in neden gelmediğini anlatan Burcu, arkadaşının böbrek yetmezliğiyle mücadele ettiğini söyledi.

İKİ BÖBREĞİ İFLAS ETTİ

Hamza'nın durumu karşısında şaşkına uğrayan Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, yarışmacıyla görüşmek istedi. Programa evinden görüntülü olarak bağlanan Hamza, böbreğindeki ağrı yüzünden hastaneye gittiği ve iki böbreği iflas ettiği için diyalize bağlanacağını öğrendiğini anlattı.

ANNESİ BÖBREĞİNİ VERECEK

Annesinin kendisine böbreğini vereceğini söyleyen Hamza Mercimek, "Haftanın üç günü diyaliz tedavisi alıyorum. Tedavisi olan bir şey. Annem beni doğurdu, annem bana can verecek. Böbreğinin birini bana veriyor. Ameliyat hazırlıklarına başladık. İnşallah güzel olacak" dedi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Hamza Mercimek'i sözleri karşısında duygulanan şefler ve yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı. Programın ardından Instagram hesabından diyalize bağlandığı anlarda çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Mercimek, "Herkese mesajlarından dolayı çok teşekkür ederim. Ben iyiyim ve daha iyi olacağım" notunu ekledi.