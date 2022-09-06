MasterChef Türkiye'de yeni haftanın takımları belli oldu! 5 Eylül 2022 MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanları kim oldu?
5 Eylül 2022 pazartesi akşamı ekrana gelen MasterChef Türkiye'de yarışmacılar kaptanlık oyunu oynadı. MasterChef Türkiye'de kırmızı ve mavi takım yarışmacıları oynanan kaptanlık oyunu sonrası belirlendi. MasterChef Türkiye'de kırmızı ve mavi takım kaptanları kim oldu? MasterChef Türkiye'de yeni haftanın takımları nasıl oldu?
MasterChef Türkiye'nin dün gece ekranan gelen bölümünde kaptanlık yarışı heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belirlendiği gecede yarışmacılar en iyi tabakları çıkarmak için mücadele etti.
KAPTANLIK YARIŞINI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye jürisi, kaptanlık oyunu için yarışmacılardan en iyi ıslak hamgurgeri yapmasını istedi. Jürinin tadımı sonrası ıslak hamburgeri en iyi yapan Kaan ve Vural arasında mavi takım kaptanlık yarışı gerçekleşti. İkili arasında en iyi sufleyi yapan isim mavi takım kaptanı oldu.
MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
En iyi sufle yapan Kaan mavi takım kaptanı seçildi.
KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Mavi takım kaptanı olarak seçilen Kaan, kırmızı takım kaptanı olarak Melih'i seçti.
YENİ HAFTANIN MAVİ VE KIRMIZI TAKIMI
Mavi takımı
-Kaan
-Çağatay
-Kıvanç
-Tayfun
-Barış
-Görkem
-Gamze
-Ayaz
-Fatma Nur
Kırmızı takım
-Melih
-Serpilay
-Vural
-Yağız
-Metin
-Büşra
-Burak Kaya
-Dilan
-Burak
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