Brad Pitt ve George Clooney, aynı filmde buluşacak

28 Eylül 2021 Salı, 10:00

Oyuncular Brad Pitt ve George Clooney, yıllar sonra bir proje için tekrar bir araya geliyor. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini, "Clown" adlı ilk uzun metraj filmiyle Hollywood’a giriş yapan, daha sonra ise "Spider-Man: Homecoming" ve "Spider-Man: Far From Home" gibi Marvel filmlerinin yönetmen koltuğunda oturan Jon Watts üstleniyor.

Play Tuşu'nun haberine göre, henüz adı belli olmayan film, Clooney ve Pitt tarafından canlandırılacak “sorun çözücü” iki adamın aynı işte görevlendirilmesiyle gelişecek olaylar zincirini anlatacak.

Filmin prodüksiyonunu Clooney’nin Smokehouse Pictures ve Pitt’in Plan B Entertainment isimli yapım şirketleri üstleniyor.

Brad Pitt ve George Clooney, son olarak Coen Kardeşler'in "Burn After Reading"inde beraber rol almıştı.