Brad Pitt'li 'Bullet Train'in vizyon tarihi ertelendi
Başrolünde Brad Pitt'in yer aldığı aksiyon ve gerilim filmi 'Bullet Train'in vizyon tarihi 29 Temmuz 2022'ye ertelendi. Japon yazar Kōtarō Isaka tarafından yazılan 'Maria Beetle' romanından uyarlanan film, Tokyo’daki bir hızlı trende, farklı nedenlerle birbirlerini öldürmeye çalışan bir grup suikastçıya odaklanıyor.
David Leitch tarafından yönetilen ve başrolünde Brad Pitt'in yer aldığı aksiyon ve gerilim filmi "Bullet Train"in vizyon tarihi 15 Temmuz 2022'den 29 Temmuz 2022'ye ertelendi. Filmin yeni vizyon tarihini Sony Pictures açıkladı.
Beyazperde'nin aktardığı habere göre, kararın, Warner Bros.'un 29 Temmuz'da vizyona girmesi beklenen DC filmi "Black Adam"ı 21 Ekim 2022'ye ertelemesinin üzerine alındığı düşünülüyor.
KADRODA KİMLER VAR?
Japon yazar Kotaro Isaka tarafından yazılan 'Maria Beetle' romanından uyarlanan film, Tokyo’daki bir hızlı trende, farklı nedenlerle birbirlerini öldürmeye çalışan bir grup suikastçıya odaklanıyor.
"Bullet Train"de Brad Pitt'in yanı sıra Sandra Bullock, Joey King, Andrew Koji, Brian Tyree Henry, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson, Hiroyuki Sanada gibi isimler yer alıyor.
İlgili Haberler
- Brad Pitt, Angelina Jolie'ye dava açtı: Gerekçe 'şaraphane hisseleri'
- Brad Pitt müzik sektörüne giriyor
- Angelina Jolie ve Brad Pitt arasındaki son hukuk savaşı sona erdi
Video Haberler
- Rize'de heyelan; düşen kayalar yolu kapattı
- İzmir’de korkutan görüntü: Havadan görüntülendi
- Alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 4 yaralı
- ''Kırım ve Donbass'ı da tartışmaya hazırım''
- Belediye başkanına silahlı saldırı
- Muğla İl Sağlık Müdürü görevden alındı
- Beylikdüzü'nde 6 katlı bina alevlere teslim oldu
- Polis, 16 yaşındaki çocuğu son anda kurtardı
- Bakırköy Adliyesi'nde intihar
- Boğaziçi eylemleri davasında arbede
En Çok Okunan Haberler
- 'Türk Lirası en düşük durumda'
- 'Bu varyant Omicron’dan çok farklı'
- ''Kırım ve Donbass'ı da tartışmaya hazırım''
- Meteoroloji bölge bölge uyardı!
- Yaşlı kadın, taksiye binebilmek için yalvardı
- Pohjanpalo hat-trickle kariyerinde ilki başardı
- NBA'de Furkan'dan Heat'e 18 sayı
- 17 yaşındaki çocuk babasını öldürdü
- Alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 4 yaralı
- Rapor alıp düğüne gitti, tazminatsız kovuldu!