Breaking Bad ne demek?
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında "Breaking Bad" tartışması yaşanıyor. Peki, Breaking Bad nedir?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam bir video yayımlayarak sokaklarda giderek yaygınlaştığını belirttiği uyuşturucuya karşı yurttaşları uyardı, iktidarı eleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi kurucusu Hacer Foggo ile sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
“‘Gelelim ‘Okul önünde yakaladığınız uyuşturucu satıcısının bacağını kırın’ diyen namı diğer Fotoroman Süleyman’a. O da Fotoromancı ya, Saray da çok iyi biliyor ki bu uyuşturucuları kendileri davet ettiler bu ülkeye. ‘Paralarınızı getirin, her şeye göz yumacağız’ dediler ve göz yumdular. Bunlar onunla bununla poz veren, gençlerin diliyle söyleyeyim ‘Breaking Bad Süleyman’ ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Yazıklar olsun onlara. Belediye başkanlarımızla da konuştuk. Bu sokaklarda çocuklarımız için, gencecik evlatlarımız için mücadele vereceğiz. Bu çetelere, bu rezil adamlara ne ülkemizi ne de sokaklarımızı asla teslim etmeyeceğiz” diye konuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine 'Fotoroman Süleyman' ve 'Breaking Bad Süleyman' diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından "Kılıçdaroğlu'nun Amerika’da hamburgercide aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yakanı bırakmayacağız! Yalanlarını yanına bırakmayacağız! İftiralarını yanına bırakmayacağız!" notuyla bir video yayımladı.
BREAKİNG BAD NE DEMEK?
Breaking Bad, Vince Gilligan tarafından tasarlanmış ABD drama televizyon dizisidir. 50 yaşında lisede kimya öğretmeni olan Walter White (Bryan Cranston), bir oto yıkamada ek iş yapmaktadır ancak bir süre sonra ileri derecede akciğer kanseri olduğunu öğrenir. Dizide Walter White ailesine para bırakabilmek için uyuşturcu kullanan muhitleri bilen eski öğrencisi Jesse Pinkman (Aaron Paul) ile birlikte metamfetamin üretmeye başlar. Kimya konusunda çok başarılı işlere imza atmış öğretmen ile uyuşturucu piyasasını iyi bilen eski öğrencisi, yüksek kalitede ve saflıkta metamfetamin üreterek uyuşturucu ticaretine başlarlar. İlk bölümü 20 Ocak 2008 tarihinde yayınlanan dizi beş sezon devam etmiş, son bölümü 29 Eylül 2013 tarihinde yayınlandı.
Video Haberler
- Görenler şoke oldu
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Yumurtalar yurt dışında 150 lira
- Havadan Kuduz aşılı müdahale
- Patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Pandemi süreci, meme kanseri vakalarını artırdı
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
En Çok Okunan Haberler
-
- Son dakika: Menderes Samancılar duyurdu: Ünlü oyuncu Rıza Akın yaşamını yitirdi
- CHP’deki istifalara az kaldı
- Eşini kiraya veriyor! Saatlik 856, günlük 5 bin lira...
- Ankara kulisleri kaynıyor: 'Erdoğan, AKP'yi artık bir yük olarak görmeye başladı'
- Akşener, o video için konuştu: Hayretler içindeyim, gerçekten Sayın Erdoğan adına çok üzüldüm
- Polis Akademisi Bandosu, AKP'nin seçim şarkısını söyledi: 'Toplumsal huzurun temeline dinamit!'
- Son dakika... Büyükçekmece'de inşaat alanında cesetler bulundu!
- Deniz Baykal'ın oğlu Ataç Baykal: Babam CHP'den istifa etmeyi asla düşünmüyor
- Şişli'de hareketli gece: 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, polis memurunu kaputun üzerinde götürdü
- Erdoğan’ı taklit eden Muhammed Nur Nahya’dan TOGG videosu: 'Sola döndürüyor bizi'