Breaking Bad ne demek?

02 Kasım 2022 Çarşamba, 18:22

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam bir video yayımlayarak sokaklarda giderek yaygınlaştığını belirttiği uyuşturucuya karşı yurttaşları uyardı, iktidarı eleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi kurucusu Hacer Foggo ile sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

“‘Gelelim ‘Okul önünde yakaladığınız uyuşturucu satıcısının bacağını kırın’ diyen namı diğer Fotoroman Süleyman’a. O da Fotoromancı ya, Saray da çok iyi biliyor ki bu uyuşturucuları kendileri davet ettiler bu ülkeye. ‘Paralarınızı getirin, her şeye göz yumacağız’ dediler ve göz yumdular. Bunlar onunla bununla poz veren, gençlerin diliyle söyleyeyim ‘Breaking Bad Süleyman’ ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Yazıklar olsun onlara. Belediye başkanlarımızla da konuştuk. Bu sokaklarda çocuklarımız için, gencecik evlatlarımız için mücadele vereceğiz. Bu çetelere, bu rezil adamlara ne ülkemizi ne de sokaklarımızı asla teslim etmeyeceğiz” diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine 'Fotoroman Süleyman' ve 'Breaking Bad Süleyman' diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından "Kılıçdaroğlu'nun Amerika’da hamburgercide aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yakanı bırakmayacağız! Yalanlarını yanına bırakmayacağız! İftiralarını yanına bırakmayacağız!" notuyla bir video yayımladı.

BREAKİNG BAD NE DEMEK?

Breaking Bad, Vince Gilligan tarafından tasarlanmış ABD drama televizyon dizisidir. 50 yaşında lisede kimya öğretmeni olan Walter White (Bryan Cranston), bir oto yıkamada ek iş yapmaktadır ancak bir süre sonra ileri derecede akciğer kanseri olduğunu öğrenir. Dizide Walter White ailesine para bırakabilmek için uyuşturcu kullanan muhitleri bilen eski öğrencisi Jesse Pinkman (Aaron Paul) ile birlikte metamfetamin üretmeye başlar. Kimya konusunda çok başarılı işlere imza atmış öğretmen ile uyuşturucu piyasasını iyi bilen eski öğrencisi, yüksek kalitede ve saflıkta metamfetamin üreterek uyuşturucu ticaretine başlarlar. İlk bölümü 20 Ocak 2008 tarihinde yayınlanan dizi beş sezon devam etmiş, son bölümü 29 Eylül 2013 tarihinde yayınlandı.