Yayınlanma: 23.10.2024 - 13:57

Güncelleme: 23.10.2024 - 13:57

Rusya, 2024'te BRICS'e dönem başkanlığı yaparken, birliğin en önemli etkinliği ve bu yıl 16'ncısı yapılacak. Peki, BRICS toplantısı ne zaman? BRICS toplantısı nerede?

BRICS TOPLANTISI NE ZAMAN?

BRICS Liderler Zirvesi 22-24 Ekim'da Kazan'da düzenlenecek. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, zirvede 32 ülkenin temsil edilmesi, 24 ülkenin de devlet lideri düzeyinde katılım göstermesi bekleniyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Zhang Ming'in yanı sıra Birleşmiş Devletler Topluluğu (BDT), Avrasya Ekonomi Birliği'nden yetkililer ve Yeni Kalkınma Bankası (NDB) Başkanı Dilma Rousseff de zirveye katılması beklenen diğer isimler arasında yer alıyor.

34 ÜLKE DAHİL OLMAK İSTİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 12 Eylül'de yaptığı açıklamada, BRICS'e 34 ülkenin "çeşitli şekillerde" dahil olmak istediğini söylemişti.

Türkiye'nin de ilgi gösterdiği BRICS'in genişleme sürecine ilişkin konuşan Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, 11 Ekim'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "BRICS'in kapıları, birliğin temel prensiplerini ve hedeflerini paylaşan, benzer düşünen devletlere açıktır. Birlikle ilgili yeni bir olası genişleme sürecine gelince, bu konuda farklı görüşler bulunmaktadır." demişti.

Yüksek Mesleki Gelişim Merkez Komitesi Müdür Yardımcısı Aleksandr Korolev, Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi (RIAC) için kaleme aldığı makalede, BRICS'in esnek ve gayriresmi bir yapıda bulunduğuna işaret etti.

Bu durumun da dünyadaki bir çok ülke için BRICS üyeliğini daha cazip hale getirdiğini belirten Korolev, "Üye adayları, BRICS'e katılmanın zahmetsiz bir süreç olduğunun farkındadır. Üyeliğe, ekonomik kaynakların kaybı veya ulusal egemenliğin devredilmesi şeklinde ek maliyetler veya mağduriyetler eşlik etmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlar, BRICS'e gösterilen uluslararası ilgi nedeniyle birliğin yeni üyelerle genişlemesinin ve farklı formatlarda işbirliğine yönelik atılacak olası adımların Kazan'daki zirvenin ana gündem maddelerinden birisi olacağına işaret ediyor.