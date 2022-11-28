Britney Spears'ın fotoğrafına yazdığı açıklama hayranlarını endişelendirdi

28 Kasım 2022 Pazartesi, 16:56

Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears, küvette çektiği fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. 40 yaşındaki Spears, göğüslerini elleriyle kapattı ve bikini bölgesini çiçek emojisiyle gizledi.

Ünlü yıldızın fotoğrafın açıklamasına yazdığı "Berbat olmayı seviyorum! Profesyonel fotoğraflar asla… Berbat olmak bana kolay geliyor! Alkışlamaya devam edin s**tükler" ifadeleriyse hayranlarını endişelendirdi.

"HESABI 14 YAŞINDA BİRİ Mİ YÖNETİYOR?"

Bir kullanıcı bu ifadeleri Spears'ın yazdığından şüphelendiğini dile getirdi ve şu yorumu yaptı:

"Britney Spears'ın bunları yazmış olma ihtimali yok. 'Berbat olmayı severim' mi? Gerçekten sosyal medya hesaplarını kendisinin kontrol ettiğini mi düşünüyorsunuz? Yine de sorun yok, nasılsa bir gün sonra silinecek ve teorilerimizi sömürüldüğünü izlemekten keyif alan 'hayranlarını' gücendirmeden başka yerlerde yazacağız."

Başka biriyse endişesini, "Hesabı 14 yaşında biri mi yönetiyor?" diyerek ifade etti.

"ONDAN BEKLEDİĞİMİZ 'ÖZGÜRLÜK' BU DEĞİLDİ"

Spears'ın açıklamasını ünlü yıldızın durumunun kötü olduğuna yoran başka bir kullanıcı da, "Birisi telefonunu elinden alabilir mi? Onu böyle görmek çok üzücü" diye yazdı.

Benzer endişeleri paylaşan başka biri de, "Kimse Britney'yi takmıyor mu? Bu, ondan beklediğimiz 'özgürlük' değildi. Bir şeyler ciddi şekilde ters gidiyor ve bu fotoğrafları kim çekiyorsa durumdan sorumlu tutulmalı" ifadelerini kullandı.

Bazı kullanıcılar da bu paylaşımlara müdahale etmediği için Spears'ın eşi Sam Asghari'yi suçladı.

Ünlü yıldızın bir takipçisi şu yorumu yaptı:

"Eşi bunu paylaşmasına izin vermemeli! O bir eş değil! Çok yazık! Onu korumalı ve göz kulak olmalı."

Başka biri de, "Britney'nin 'eşi' nerede? Bu durum ona normal mi geliyor" dedi.

Kasım 2021'de babasının 13 yıllık vesayetinden kurtulan ve haklarını geri kazanan Spears, o günden beri sosyal medyayı çok aktif kullanıyordu. Ünlü yıldız, özgürlüğünün ilk yılında pek çok kez çıplak fotoğrafları ve tartışmalı paylaşımlarıyla gündeme gelmişti.