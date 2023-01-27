Britney Spears'ın Instagram hesabı silindi, hayranları polisi aradı
Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears'ın Instagram hesabı silinince hayranları polise ihbar etti. Ekipler, ihbar üzerine Spears'ın evine gitti.
Ünlü şarkıcı Britney Spears'ın, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı silindi. Bunun üzerine Spears'ın hayranları 911'i aradı.
TMZ'de yer alan habere göre Ventura County polisi, ihbar üzerinde Spears'in Thousand Oaks'taki evine gitti. Polis, Spears'la ilgili herhangi tehlikeli bir durum olmadığını rapor etti.
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