Britney Spears'ın Instagram hesabı silindi, hayranları polisi aradı

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 12:00

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 12:00

Ünlü şarkıcı Britney Spears'ın, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı silindi. Bunun üzerine Spears'ın hayranları 911'i aradı.

TMZ'de yer alan habere göre Ventura County polisi, ihbar üzerinde Spears'in Thousand Oaks'taki evine gitti. Polis, Spears'la ilgili herhangi tehlikeli bir durum olmadığını rapor etti.



