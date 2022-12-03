Broadway yıldızı Quentin Oliver Lee yaşamını yitirdi

03 Aralık 2022 Cumartesi, 17:04

Broadway müzikalinin yıldızı 34 yaşındaki Quentin Oliver Lee, hayatını kaybetti. Bu yılın başında New York'ta ünlü oyunu 'Yaşayanlar için Oratoryo' ile seyircilerin karşısına çıkan Lee, 6 ay önce sosyal medya hesabından 4. evre kolon kanserine yakalandığını açıklamıştı.

"SON NEFESLERİNİ İZLEDİM"

Acı haberi eşi Angie Lee Graham sosyal medya hesabından paylaştı.

Graham, eşinin vefatına ilişkin şu ifadelerde bulundu:

"Quentin bu sabahın erken saatlerinde vefat etti. [...] Son nefeslerini izledim, elini sımsıkı tuttum ve kalp atışının yavaş yavaş durduğunu hissettim. Yüzünde gülümseme ve sevdiği insanlarla çevriliydi."