Broadway yıldızı Quentin Oliver Lee yaşamını yitirdi
Ünlü operacı ve tiyatrocu Quentin Oliver Lee, 34 yaşında yaşamını yitirdi.
Broadway müzikalinin yıldızı 34 yaşındaki Quentin Oliver Lee, hayatını kaybetti. Bu yılın başında New York'ta ünlü oyunu 'Yaşayanlar için Oratoryo' ile seyircilerin karşısına çıkan Lee, 6 ay önce sosyal medya hesabından 4. evre kolon kanserine yakalandığını açıklamıştı.
"SON NEFESLERİNİ İZLEDİM"
Acı haberi eşi Angie Lee Graham sosyal medya hesabından paylaştı.
Graham, eşinin vefatına ilişkin şu ifadelerde bulundu:
"Quentin bu sabahın erken saatlerinde vefat etti. [...] Son nefeslerini izledim, elini sımsıkı tuttum ve kalp atışının yavaş yavaş durduğunu hissettim. Yüzünde gülümseme ve sevdiği insanlarla çevriliydi."
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