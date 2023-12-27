Bu bitkinin kokusu bile faydalı! Binlerce yıldır ilaç olarak kullanıldı... Tüm mide ağrılarınızı kesecek

Yayınlanma: 27.12.2023 - 17:46

Güncelleme: 27.12.2023 - 17:46

Akdeniz ve çevresinde binlerce yıldır yetişen şifalı bitki sadece benzersiz aroması, lezzeti ve kokusuyla değil, aynı zamanda sunduğu sağlık avantajlarıyla da dikkat çekiyor. İşte o şifalı bitki...

MOR REYHAN NEDİR?

Mor reyhan, Lamiaceae ailesine ait Ocimum türlerinden biridir ve özellikle Akdeniz ve Güney Asya bölgelerinde yaygın olarak yetişen bir bitki türüdür. Bilimsel adı Ocimum basilicum var. purpurascens olan mor reyhan, yeşil yapraklı reyhanın bir alt türüdür ve öne çıkan mor renkli yapraklarıyla tanınır. Mor reyhanın özellikle yaprakları, genellikle yoğun ve parlak mor renkte olup, bu renk, bitkide bulunan antosiyanin adlı bir pigmentten kaynaklanır. Mor reyhanın taze yaprakları, güçlü bir baharatlı ve nane benzeri aroma taşır. Bu karakteristik lezzet profili, mutfaklarda çeşitli yemeklerde kullanılmasını popüler kılar.

MOR REYHANIN FAYDALARI NELER?

İşte mor reyhanın faydaları ve özellikleri hakkında detaylı bilgiler: