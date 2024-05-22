Bu davranışları yapmaktan kaçının!

Yayınlanma: 22.05.2024 - 13:56

Güncelleme: 22.05.2024 - 13:56

Bazen farkında olmadan yaptığımız, o anki duygularımızı veya düşüncelerimizi belli eden hareketlerimiz vardır. Bu tür davranışlar bazen istemediğimiz sonuçlara yol açabilir; bir sohbetin veya iş görüşmesinin olumsuz bir şekilde sonlanmasına neden olabilir. Peki, kaçınmanız gereken beden dili hareketleri nelerdir? İşte 15 olumsuz beden dili hareketi...

15 OLUMSUZ BEDEN DİLİ HAREKETİ

1. Kambur durmak:

Kambur durmak, karşınızdakilere özgüvensiz bir izlenim verebilir. Bu durumdan kaçınmalı ve duruşunuzu dik, kendinden emin bir şekilde düzeltmelisiniz. Bu şekilde iletişim kaliteniz artacak, kendinizi daha rahat ve özgüvenli hissedeceksiniz.

2. Tırnak yemek:

Sürekli tırnaklarınızı yemek veya ısırmak, karşınızdaki kişiye gergin biri olduğunuz izlenimini verir ve kötü bir izlenim bırakır.

3. Zayıf tokalaşma:

Yeni tanıştığınız kişilerle, iş görüşmelerinde veya diğer durumlarda tokalaşırken kendinizi güvende hissettirmek için güçlü ve samimi bir tokalaşma yapmalısınız. Zayıf bir tokalaşma, çekingen ve kendinden emin olmayan bir imaj çizebilir, bu da olumsuz bir izlenim bırakabilir.

4. Kıpırdanmak, huzursuz durmak:

Bir konuşmanın ortasında sürekli parmaklarınızla ritim tutmak, saatinizi kontrol etmek, kıpırdanmak veya saçınızla oynamak, karşınızdaki kişiye sıkıldığınız ve gitmek istediğiniz mesajlarını verebilir. Bunun yerine, karşınızdaki kişiye odaklanmayı deneyerek iletişimi daha olumlu ve etkili hale getirebilirsiniz.

5. Konuşurken yere bakmak:

Üzgün veya düşünceli olduğumuzda farkında olmadan yere bakma eğilimindeyiz. Ancak, karşımızdaki kişiye aynı davranışı sergilemek, onların önemli olmadığını veya sıkıcı olduklarını düşündüğümüzü ima edebilir ve onların kendilerini kötü hissetmelerine neden olabilir.

6. Bacakları ya da kolları birleştirmek:

Böyle bir duruş sergilediğinizde, karşınızdaki kişiye iletişime kapalı olduğunuzu ve onu dinlemediğinizi ima edebilirsiniz. Daha sağlıklı iletişim kurabilmek için kollarınızı ve bacaklarınızı açık bir biçimde tutmalısınız. Bu şekilde, karşınızdaki kişi sizinle iletişime daha istekli bir şekilde yaklaşacaktır.

7. Çok fazla ya da yetersiz göz kontağı:

Karşılıklı sohbet halindeyken yeterli göz kontağı kurmamak, özgüven eksikliği, karşınızdakini sevmemek ya da güvenilmez biri olduğunuz izlenimlerini verir. Çok fazla göz kontağı kurmak ise agresif bir izlenim yaratır ve karşınızdaki kişinin kendini rahatsız hissetmesine sebep olur. İkisinin ortasını bulmaya çalışın.

8. Ellerinizi arkada birleştirmek:

Karşınızdaki insana sürekli bir şeyler dayatıyormuş gibi görünmek kimse tarafından hoş karşılanmaz. Bu duruşla devamlı olarak karşı taraftan bir beklentiniz varmış gibi görünebilirsiniz.

9. Başka yöne bakmak:

Biri konuşurken bir başka yöne bakmak, dikkati dağılmış bir izlenim verir ve oldukça kaba bir davranıştır. Bunun yerine size bir şeyler anlatan ya da gösteren kişiye odaklanın ve onu dinleyin.

10. Ellerinizi belinize koymak:

Vücut dilinin incelikleri, duygularımızı ve düşüncelerimizi yansıtır. Ellerinizi belinizin iki yanına koymak, sinirli veya gergin olduğunuzu gösterebilir. Eğer ellerinizi belinizin biraz daha arkasında tutuyorsanız, bu yorgun veya bitkin bir tavır sergilediğinize işaret edebilir.

11. Gülümsemeyi unutmak:

Sohbet esnasında bazen gülümsemeyi unutabiliriz ama buna dikkat etmek gerekir. Sahte bir gülümseme yerine samimi bir gülümseme karşınızdaki kişiye açıklık ve pozitif enerji verir. Böylelikle sohbetiniz de sağlıklı bir yönde ilerler.

12. Boynunu ovalamak:

Stresinizi azaltmak veya boyun bölgenizi rahatlatmak için elinizle ovalıyor olabilirsiniz, ancak bunu birisiyle konuşurken en az miktarda yapmaya çalışın. Aksi takdirde, karşınızdaki kişiye sıkıntılı ve anksiyete dolu bir izlenim vermiş olabilirsiniz.

13. Çok hareketsiz, durağan olmak:

Biriyle konuşurken çok durağan durmak karşınızdakine söyledikleriyle ilgilenmediğiniz izlenimi verir. Bunu engellemek için surat ifadeleri kullanın ve çok abartı olmayacak şekilde karşınızdaki kişinin hareketlerini aynalayın. Bütün bu hareketleri başka insanlarda fark ettiğiniz zaman nasıl hissettiğinize bakarak sizin de diğer kişilere nasıl hissettirdiğinizi anlayabilirsiniz.

14. Ellerinizi alnınıza koymak:

Bir konuşmayı sürdürmek için ilgi göstermenin önemi büyüktür. Karşınızdaki kişinin anlattıklarına odaklanarak onunla etkileşimde bulunmanız, iletişimi güçlendirir ve daha olumlu bir izlenim bırakmanıza yardımcı olur.

15. Göz devirmek:

Göz devirmek saygı göstermediğiniz izlenimini yaratır. Yakın bir arkadaşınızla sohbet arasında yaptığınızda gerçek duygunuzu bilebilir ama patronunuz ya da hiç tanımadığınız birileriyle konuşurken bu hareketi yapmak onlara saygısız olduğunuz düşüncesini verir.