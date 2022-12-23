Bu hastalık bileğini kullanarak çalışanları tehdit ediyor!

23 Aralık 2022 Cuma, 07:00

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op.Dr.Alperen Korucu, Karpal Tünel Sendromu'nun el bileğinin ortasında oluşan ve ilk 3 parmağa dağılan median sinirin bası altında kalmasına bağlı olarak ağrı, güç kaybı ve uyuşukluk ile kendini belli ettiğini söyledi.

"AĞRI OMUZA KADAR YAYILIR"

Korucu, "Bu hastalığın diğer belirtileri, özellikle gece artan elektriklenme, elin çevirerek bir şeyi açmaya çalışması halinde veya kaldırma hareketleri sırasında his bozukluğu meydana gelmesi ayrıca bazen omuza kadar yayılan ağrıdır. Bu belirtiler, median sinirin el bileğinden ele geçiş oluşturduğu bölgede mevcut olan tünel içerisinde sıkışması sonrasında meydana gelir. Elin parmaklarına hareket sağlayan tendonların bir kısmı bu tünel içerisinde ilerler" dedi.

"HAMİLELİK DÖNEMİNDE DE MEYDANA GELEBİLİR"

Bu hastalığın kilolu insanlarda, alkol kullananlarda, diyabet hastalığında ve damarsal rahatsızlıklarında normal durumlardan daha fazla oluşabileceğini belirterek, "Hastalığa yatkın meslek grupları ise aktif araba kullananlar, marangozlar, elde bulaşık yıkayanlar, tenis ya da masa tenisi oynayanlar, fazla bilgisayar kullananlar kısacası el bileğini tekrarlayan şekilde hareketlerle uğraşanlar. Kadınlarda hamilelik döneminde de meydana gelebilir. Fakat geçici bir durumdan ibarettir. Hastalığın tanısı için el bileğine refleks çekici ile vurulur. Kişiden el parmaklarında elektrik çarpması (şok) benzeri bir yanıt alınır. Bu tinel bulgusudur. EMG testi ile de kesin tanı sağlanabilir" diye konuştu.

"EL BİLEKLİĞİ UYGUNDUR"

Korucu, ''Ağır olmayan hastalarda el bileğine istirahat vermek amacı ile çeşitli bileklik ya da ateller ile tedavi edilebilir. Tünel içerisine çeşitli enjeksiyonlar yapılabilir. Enjeksiyon uygulamaları tünel içerisindeki ödemi azaltmaya yardımcı olacaktır, bununla beraber el bilekliği kullanımı uygundur. Bu tedaviye yanıt alınamayan ya da geç evrede tanı konmuş olan hastalarda cerrahi tedavi gerçekleştirilir. Bu işlem hastanın hastaneye yatış yapmasını gerektirmeyen lokal anestezi ile yapılabilecek bir uygulamadır" ifadelerini kullandı.