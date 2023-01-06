Bu hastalık masa başı çalışanlarda da görülüyor

06 Ocak 2023 Cuma, 09:51

Midede şişkinlik hissi, yutma zorluğu, öksürük veya yemekten sonra eğilme/yatma sonucu mide asit içeriğinin ağıza gelmesi ile kendini belli eden reflü, en sık karşılaşılan toplum sağlığı sorunlarından birisidir. Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Uzman Diyetisyen Arş. Gör. Hasan Fatih Akgöz, reflü hastalığının görülme sıklığının her geçen gün arttığını ve yanlış yaşam tarzı uygulamalarının bu hastalık için en önemli problem olduğunu belirtti.

Akgöz, “Yüksek yağlı besinler, baharatlı besinler, asitli yiyecek ve içecekler, şeker içeriği ve tuz içeriği yüksek besinler tüketmek reflü oluşumunu artırıyor. Bu besinlerin sıklıkla tüketiminin yanı sıra sigara-alkol tüketenlerde ve masa başı çalışan düşük fiziksel aktiviteli bireylerde de reflü görülebilmektedir” şeklinde konuştu.

REFLÜDEN KORUNMAK İÇİN 7 BESLENME ÖNERİSİ

Genellikle yağlı ve karbonhidrat ağırlıklı olarak beslenen bireylerde bir süre sonra obezite görülme oranı da artıyor. Obezite karın içi basıncı artırıyor. Böylece mide ile yemek borusu arasında yer alan mekanizmanın bozulduğunu, sonuç olarak yanma ve mide asit içeriğinin ağıza gelmesi durumu yaşandığını belirten Akgöz, reflüden korunmak için 7 beslenme önerisi sundu:

* Öğünler hızlı tüketilmemeli, çok sıcak ya da çok soğuk besinlerden uzak durulmalıdır.

* Yemekten hemen sonra uyunmamalı, uyku vaktinden 2-3 saat önce besin tüketimi bırakılmalıdır.

* Yağ ve karbonhidrattan zengin besinlerin ağırlıklı olarak yer aldığı bir diyet yerine yağ içeriği düşük, lif içeriği yüksek ve protein içeriği zengin besinlerin yer aldığı dengeli bir diyet tercih edilmelidir.

* Margarin, tereyağı, mayonez, krema, kaymak gibi yağlı besinlerden kaçınılmalıdır.

* Aşırı yağlı kızartmalar, kavurma, fermente et ürünleri (sucuk, sosis) ve sakatat ürünlerinden uzak durulmalıdır.

* Yemek borusunu tahriş edebilecek; baharatlar, domates, soğan, sarımsak, turşu, turunçgiller gibi besinler ile kolalı ve karbonatlı içeceklerin tüketimi minimal seviyede olmalıdır. Çay, kahve tüketimine dikkat edilmelidir.

* Su tüketimine önem verilmeli, gün içerisinde sık aralıklarda su tüketmek reflü şikâyetlerine karşı olumlu bir etkiye sahiptir.