Bu tarifler çalışanların hayatını kolaylaştıracak! İşte 5 pratik yemek tarifi...

Yayınlanma: 15.01.2024 - 14:37

Güncelleme: 15.01.2024 - 14:38

Hareketli geçen iş temposunun ardından eve geldiğimizde, yapmak istediğimiz tek şey ayaklarımızı uzatıp yatmak oluyor.Yoğun bir günün ardından eve gelip yemek hazırlamak gözünüzü korkutuyor olabilir, kolay yemek tarifleri arıyor olabilirsiniz. Ne kadar acıksak da yorgunlukla mutfağa girmek işkenceye dönüşebilir. Peki kısa sürede yapabileceğiniz farklı ve pratik yemek tarifleri nelerdir? İşte 30 dakikada hazırlayabileceğiniz birbirinden lezzetli 5 yemek tarifi...

1. TAVUK BURRITO

Malzemeler:

2 adet lavaş, tortilla ya da krep

2 adet tavuk göğsü ya da tavuk pirzola

6 yemek kaşığı pilav

6 yemek kaşığı barbunya yemeği veya konserve fasulye

2 yaprak marul ya da kıvırcık

100 gr. rendelenmiş kaşar peyniri

2 adet rendelenmiş domates

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

2 - 3 diş sarımsak

1 adet kapya biber

1 adet yeşil biber

Bir tutam tuz

Bir tutam karabiber

Bir tutam kırmızı toz biber, pul biber

Bir tutam kimyon ya da zerdeçal

Yapılışı:

Soğanlar yarım ay şeklinde, sarımsaklar ince ince doğranır ve sıvı yağda kavurulmaya başlanır. Damak zevkinize göre hafif diri kalabilirler. Tavuk etleri ve kapya biber jülyen doğranır, tavaya eklenir. Tuz ve baharatlarla birlikte 10 dakika kadar daha pişirilir. Lavaşa domates rendesi sürülür, kaşar peyniri dizilir. Marul üzerine sırasıyla pilav ve fasulyeden 3 kaşık alınarak yayılır. Tavadaki harçtan alınıp tüm malzemelerin üzerine yerleştirilir. Lavaşın her tarafı kapalı olmalıdır. Zarf ya da şişkin bir dürüm şeklinde itinayla katlanır. Birleştirme yeri hafif ıslatılarak kapatılır. Kapatılan yüzeyi tavaya gelecek şekilde ısıtılır. Bu işlem için tost makinesi de kullanabilirsiniz. Yeteri kadar ısındığında servis tabağına alabilirsiniz. Ortasından çapraz gelecek şekilde keserek arzuya göre ya da sade şekilde servis edebilirsiniz.

2. LOUISIANA USULÜ ÇITIR TAVUK

Malzemeler:

8 adet tavuk but

2 su bardağı su

2 yemek kaşığı salça

Pane

Blue Cheese sosu için:

1 adet yumurta

100 gram ekşi krema

120 gram rokfor peyniri

1 yemek kaşığı mayonez

3 yemek kaşığı sirke

Bir tutam soğan tozu

Bir tutam sarımsak tozu

Bir tutam kimyon

Yapılışı:

Öncelikle bir kabın içerisine salça ve suyu alarak karıştırın. Tavuk butlarını bu sosa ekleyerek iyice marine edin. Tavuk butlarını sosu çekmesi için 30 dakika salçalı suyun içerisinde bekletin. Zamanınız varsa, sosu buzdolabı poşetine koyun. Tavukları da içerisine ekleyerek kilidini kapatın. Elinizle tavukları harmanlayın. Daha lezzetli olması için, buzdolabında 4 saat bekletin. Tavuklar sosu çektiğinde, pane harcının içerisine atın. Bu esnada tencerenin içerisine yağ ekleyin. Tavukları elekten geçirerek derin yağın içerisine atın. Tavukları 3-4 dakika kızarttıktan sonra çıkartın ve kağıt havluda bekletin.

Louisiana usulü çıtır tavuk yapmanın en önemli püf noktası, tavukları 7-8 saat soğuttuktan sonra kızgın yağda tekrar pişirmektir. Vaktiniz yoksa, tavukları oda sıcaklığında soğutarak tekrar yağda kızartabilirsiniz. Blue cheese dip sosu için; rokfor peyniri, krema, sirke, soğan tozu, sarımsak tozu ve kimyonu mutfak robotundan geçirin. Koyu bir kıvama gelen sosu başka bir kaba alarak içine mayonez ekleyin ve karıştırın. Sosun kıvamını tutturmak için, bir adet yumurta ilave edin ve malzemeleri güzelce karıştırın. Hazırladığınız çıtır tavukları, blue cheese sosu ile birlikte servis edebilirsiniz.

3. KABAK BASTI

Malzemeler:

4 adet kabak

2 adet domates

1 soğan

3 diş sarımsak

30 gr domates salça

Bir tutam dereotu (isteğe göre)

Bir tutam fesleğen

Yapılışı:

Öncelikle kabaklar küp şeklinde doğranır. Bir tencereye yağ, soğan ve sarımsaklar alınır. Soğan ve sarımsak kavrulur. Soğanların rengi pembeleşmeye başladığında üzerine salça eklenir. Daha sonra doğranmış kabaklar eklenir ve baharat ile tatlandırılır. En son fesleğen ilave edilir ve üzerine biraz su eklenerek pişmeye bırakılır. Hazırlanan kabak bastı, dereotu serpiştirilerek servis edilir.

4. GAZPACHO ÇORBASI

Malzemeler:

4 adet büyük domates

2 adet salatalık

2 adet kuru soğan

3 diş sarımsak

1 adet kırmızı dolmalık biber

1 adet yeşil dolmalık biber

5 su bardağı su

2 yemek kaşığı üzüm sirkesi

4 dilim ekmek içi

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı mayonez

Bir tutam uz

Bir tutam karabiber

Yapılışı:

Öncelikle domates, salatalık ve soğanın kabuklarını soyarak iri bir şekilde doğrayın. Dolmalık biberleri ortadan ikiye bölerek çekirdeklerini çıkartın. Ardından gelişi güzel bir şekilde doğrayın. Sarımsakların kabuklarını soyun. Doğradığınız tüm malzemeleri mutfak robotuna aktarın. Ekmek içlerini de iri bir şekilde ufaladıktan sonra mutfak robotuna ekleyin ve püre haline getirin. Çorba malzemelerini geniş cam bir kaseye ekleyin. Üzerine suyu ilave ederek metal bir çırpıcıyla karıştırın. Üzüm sirkesi, mayonez, zeytinyağı, karabiber ve tuzu ekledikten sonra malzemeleri karıştırmaya devam edin. Çorbanın kıvamı koyulaştığında buzdolabına koyarak soğutun. Soğuyan gazpacho çorbasını servis edebilirsiniz.

5. ÜRGÜP KÖFTESİ

Malzemeler:

500 gram dana kıyma

1 adet kuru soğan

7 adet patates

1 tutam maydanoz

3 diş sarımsak

3 yemek kaşığı irmik

1 adet yumurta

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Kızartmak için:

Fındık yağ

Un

Yapılışı:

İlk olarak patateslerin kabuklarını soyun. Patatesleri rendeleyip suyunu çıkartın ve bol yağ ile kızartın. Kıymayı geniş bir kabın içine alın. Üzerine patates, kuru soğan ve sarımsak rendeleyin. Ardından yumurta ve irmik ekleyerek yoğurun. Maydanozları ince ince kıyın. Köfte harcına maydanoz, tuz ve karabiberi ekledikten sonra tekrardan yoğurun. Köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve parmak şekli verin. Bir tabağın içerisine un koyun. Şekil verdiğiniz köfteleri una bulayın ve yağda kızartın. Ürgüp köfteyi, kibrit patates ile birlikte servis edebilirsiniz.

Not: Köfteleri kızarttıktan sonra kağıt havluda bekleterek fazla yağını süzdürün.