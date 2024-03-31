Bugün Survivor var mı? Survivor yeni bölüm yayımlanacak mı?
31 Mart Pazar günü Survivor All Star'ın yeni bölümünün yayımlanıp yayımlanmayacağı merak ediliyor. Yurttaşlar TV8 ekranlarında yayımlanan yarışma programının yeni bölümünün neden olmadığını merak ediyor. Peki, Bugün Survivor var mı? Survivor yeni bölüm yayımlanacak mı?
Yurttaşlar TV8 ekranlarında yayımlanan Survivor All Star'ın 31 Mart günü neden yeni bölümü olmadığı merak ediyor. Peki, bugün Survivor var mı? Survivor yeni bölüm yayımlanacak mı? İşte ayrıntılar...
SURVIVOR YENİ BÖLÜM YAYIMLANACAK MI?
30 Mart gecesi yayımlanan bölümde Acun Ilıcalı 31 Mart Pazar günü yeni bölüm yayımlanmayacağını açıkladı. 31 Mart Pazar günü Survivor yerine Çarkıfelek izleyicisi ile buluşacak.
DÜN ELEME ADAYI KİM OLDU?
30 Mart günü yayımlanan bölümde Kırmızı Takım'ın kazandığı dokunulmazlık oyununun ardından haftanın ilk eleme adayı olarak Mavi Takım'dan Hakan belirlendi.
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