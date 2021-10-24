Buket Aydın: "Cumhurbaşkanı ile seyahat ederken birden magazin malzemesi oldum"

24 Ekim 2021 Pazar, 15:21

Armağan Çağlayan'ın ‘Zor ama Sor’ serisinin bu haftaki konuğu spiker Buket Aydın oldu. Kariyerine ve özel hayatına değinen Aydın iddialı açıklamalar yaptı.

Haber başkanlığından ayrılırken reytinglerin gayet yüksek olduğunu söyleyen Aydın, son iki yılda yaşananlardan pişmanlık duymadığını belirtti.

Buket Aydın, zaman zaman magazin basınında gündem olmasıyla ilgili de konuştu.

Ünlü spiker, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı ile seyahatlere gidiyordum. Cumhurbaşkanı ile seyahat ederken birden magazin malzemesi oldum. Sürekli gidiyordum. Cumhurbaşkanı uçağında sürekli siyaset konuşan, bakanlarla görüşen bir insandan, bir anda Nişantaşı'nda yürürken peşimde koşulan bir insan haline geldim. Hepimiz gazeteciyiz ben bana mı koşuyorlar diye şok oluyorum.”

Buket Aydın bu duruma da alıştığını söyleyerek "Benim özel hayatım bu kadar önemli mi?" dedi.

Aydın, ayrıca "Asla özel hayatım hakkında bir daha açıklama yapmayacağım" diyerek daha önce yaptığı açıklamaya da gönderme yaptı.