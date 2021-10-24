Buket Aydın: "Cumhurbaşkanı ile seyahat ederken birden magazin malzemesi oldum"
Spiker Buket Aydın, Armağan Çağlayan'ın YouTube'ta yayınlanan programının bu haftaki konuğu oldu. Özel hayatının gündem olmasına şaşırdığını söyleyen Aydın, "Cumhurbaşkanı ile seyahat ederken birden magazin malzemesi oldum" ifadelerini kullandı.
Armağan Çağlayan'ın ‘Zor ama Sor’ serisinin bu haftaki
konuğu spiker Buket Aydın oldu. Kariyerine ve özel hayatına değinen Aydın
iddialı açıklamalar yaptı.
Haber başkanlığından ayrılırken reytinglerin gayet yüksek
olduğunu söyleyen Aydın, son iki yılda yaşananlardan pişmanlık duymadığını
belirtti.
Buket Aydın, zaman zaman magazin basınında gündem olmasıyla
ilgili de konuştu.
Ünlü spiker, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanı ile seyahatlere gidiyordum.
Cumhurbaşkanı ile seyahat ederken birden magazin malzemesi oldum. Sürekli
gidiyordum. Cumhurbaşkanı uçağında sürekli siyaset konuşan, bakanlarla görüşen
bir insandan, bir anda Nişantaşı'nda yürürken peşimde koşulan bir insan haline
geldim. Hepimiz gazeteciyiz ben bana mı koşuyorlar diye şok oluyorum.”
Buket Aydın bu duruma da alıştığını söyleyerek "Benim
özel hayatım bu kadar önemli mi?" dedi.
Aydın, ayrıca "Asla özel hayatım hakkında bir daha açıklama yapmayacağım" diyerek daha önce yaptığı açıklamaya da gönderme yaptı.
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