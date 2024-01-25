Buket Aydın durulmuyor: Yayında Şakan Gökbakar ve eşi Selin Ortaçlı'ya dair skandal açıklama

Yayınlanma: 25.01.2024 - 11:47

Güncelleme: 25.01.2024 - 11:54

Eski haber spikeri Buket Aydın, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündemde sıkça yer alıyor. Özellikle siyasi ve ekonomik konulardaki yorumlarıyla dikkat çeken Aydın, son zamanlarda ilişkiler ve cinsiyet rolleri üzerine yaptığı açıklamalarla tartışmalara neden oluyor.

Geçtiğimiz günlerde erkeklerin görevleri ve sorumlulukları hakkında yaptığı videolu açıklama büyük yankı uyandırdı. Aydın, özel günler dışında erkeklere hediye almadığını, hesabı ödemediğini ve erkeğin her durumda hesabı ödemesi gerektiğini ifade etti. Bu açıklamalar sosyal medyada geniş kitleler tarafından eleştirildi.

Özellikle bu videonun ardından müstehzi bir gönderme yapan Özgür Demirtaş ve ardından Şahan Gökbakar'ın bu konuya dahil olmasıyla tartışma büyüdü. Gökbakar, Aydın'ı taklit ettiği bir videoyu paylaşarak esprili bir dille tepki gösterdi.

Gökbakar, açıklama olarak da 'Erkeksen sen vereceksin. Ben ne maddiyatjı olujaaaaam yaaa.' yazmıştı.

Bu videonun ve Özgür Demirtaş'la yaşadığı polemiğin ardından Buket Aydın sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Aydın yaptığı açıklamada Özgür Demirtaş'a 'Twitter maymunu' derken Şahan Gökbakar'ı kadın düşmanı olmakla suçladı.

Bu gelişmelerin ardından Buket Aydın durulmadı. Aydın, TV8'de yayınlanan Sunuculuğunu Demet Akalın ve Jess Molho'nun yaptığı Gel Konuşalım programına bağlanarak Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Ortaçlı'ya yönelik açıklamalarda bulundu.

"Zamanında birisine, ismi lazım değil bir beyefendiye, lüks bir marka jip aldırdığının haberi bile hala gazetelerde duruyor. Bu akşam eşini al karşına sor bakalım; 'karşılığında ne verdin Selinciğim?" diyerek Şahan Gökbakar ve sşi Selin Ortaçlı'ya seslendi.

Buket Aydın ayrıca Şahan Gökbakar'ı yalaka olmakla ve muhalif sitelere film satabilmek için muhalif gibi davranmakla suçladı.

Gökbakar ise bu açıklamlara ikinci bir video ile yanıt verdi.

10Haber’den Müge Dağıstanlı’nın haberine göre ise Buket Aydın, Gökbakar’a dava açmaya hazırlanıyor. Aydın, "Kazanacağım parayı depremzede çocuklara bağışlayacağım" dedi.