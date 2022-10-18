Bülent Özveren'e veda paylaşımları: 'Çocukluğumuzun Eurovision sesi...'

18 Ekim 2022 Salı, 09:53

Televizyon sunucusu Bülent Özveren hayatını kaybetti. Geçen günlerde rahatsızlanarak yoğun bakıma alınan Özveren 79 yaşındaydı.

Acı haberi eşi Sebla Özveren sosyal medya hesabından duyurdu. Özveren "Çok üzgünüm.Bülent’i kaybettik. Başımız sağolsun" notuyla sunucu Bülent Özveren'in yaşamını yitirdiğini söyledi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Usta ismin ölümü, sosyal medyada da şok etkisi yarattı. 'Bülent Özveren' başlığı, Twitter Türkiye gündeminde ilk sıralara yükseldi.

Aralarına siyasi ve ünlü isimlerin de dahil olduğu pek çok kişi, Özveren için sosyal medyada veda mesajları paylaştı.

İşte o veda mesajlarından bazıları...

Bülent Özveren ağabeyi de yani TRT’nin gerçek kamu yayıncısı ve bir okul olduğu yılların beyefendi sunucusunu, çocukluğumuzun Eurovision sesini, televizyonculuk sevgimizin yapı taşlarından birini daha anılarımızda sonsuzluğa uğurluyoruz, anısına sonsuz saygıyla #bülentözveren pic.twitter.com/AfVQx42MLo — Metin Uca (@MetinUca) October 18, 2022

Eurovision şarkı yarışmalarındaki sunumuyla ülkemiz tarihinde çok önemli bir yere sahip değerli insan, duayen spiker Bülent Özveren’i kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim.



Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. https://t.co/4r6UETnakt — Yılmaz Büyükerşen (@Y_Buyukersen) October 18, 2022

Son Dakika! Usta sunucu Bülent Özveren tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.Aileye ve sevenlerine sabır diliyorum. https://t.co/pY3sHDhDsF — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) October 18, 2022

TRT’nin unutulmaz spikerlerinden ve 7’den 70’e herkesi ekranlara kenetleyen Eurovision Şarkı Yarışmaları'nı sunan Bülent Özveren’in vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz.°°Sevenlerinin ve tüm sanat camiamızın başı sağ olsun. pic.twitter.com/PiUEld8BzI — İBB Kültür AŞ (@kultur_istanbul) October 18, 2022

EUROVISION FİNALLERİNİ NAKLEN SUNDU

Bülent Özveren, 1986 yılından 1998 yılına kadar TRT'de yarışma programları hazırladı ve sundu. Aynı dönemde Eurovision Şarkı Yarışmaları Türkiye finalleri ve Avrupa finallerini naklen sundu.

1999 yılı sonunda emekli olan Bülent Özveren, "TÜRVAK"ta spiker-sunucu bölüm başkanı olarak çalıştı. İstanbul ve Bursa'da çeşitli kurslarda öğretmenlik görevini sürdürdü. 2002 yılı başında bir süre "EGE TV" genel müdürü olarak çalıştı.

ÜNİVERSİTELERDE KONFERANSLAR VERİYORDU

2013 yılında "Bir milyon kimin" adlı yarışma programında Okan Bayülgen ve Gülben Ergen ile jüri üyeliği yapan Bülent Özveren son olarak, İzmit Sanat Merkezi ve Başkent İletişim Merkezi'nde "spiker-sunucu" bölümlerinde usta öğretici olarak derslere giriyordu ve etkili ve güzel Türkçe konuşma konularında çeşitli üniversite ve kuruluşlarda konferanslar veriyordu.