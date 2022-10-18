Bülent Özveren'e veda paylaşımları: 'Çocukluğumuzun Eurovision sesi...'

Geçen günlerde rahatsızlanarak yoğun bakıma alınan televizyon sunucusu Bülent Özveren 79 yaşında hayatını kaybetti. 1965 yılında mesleğe başladığı TRT'de uzun yıllar görev yapan ve Eurovision şarkı yarışmasının 1975-2012 yıllarında aralıklarla Türkçe sunuculuğunu üstlenen Özveren için pek çok isim art arda mesajlar paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2022 Salı, 09:53
Bülent Özveren'e veda paylaşımları: 'Çocukluğumuzun Eurovision sesi...'
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Televizyon sunucusu Bülent Özveren hayatını kaybetti. Geçen günlerde rahatsızlanarak yoğun bakıma alınan Özveren 79 yaşındaydı.

Acı haberi eşi Sebla Özveren sosyal medya hesabından duyurdu. Özveren "Çok üzgünüm.Bülent’i kaybettik. Başımız sağolsun" notuyla sunucu Bülent Özveren'in yaşamını yitirdiğini söyledi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Usta ismin ölümü, sosyal medyada da şok etkisi yarattı. 'Bülent Özveren' başlığı, Twitter Türkiye gündeminde ilk sıralara yükseldi. 

Aralarına siyasi ve ünlü isimlerin de dahil olduğu pek çok kişi, Özveren için sosyal medyada veda mesajları paylaştı.

İşte o veda mesajlarından bazıları...

EUROVISION FİNALLERİNİ NAKLEN SUNDU

Bülent Özveren, 1986 yılından 1998 yılına kadar TRT'de yarışma programları hazırladı ve sundu. Aynı dönemde Eurovision Şarkı Yarışmaları Türkiye finalleri ve Avrupa finallerini naklen sundu.

1999 yılı sonunda emekli olan Bülent Özveren, "TÜRVAK"ta spiker-sunucu bölüm başkanı olarak çalıştı. İstanbul ve Bursa'da çeşitli kurslarda öğretmenlik görevini sürdürdü. 2002 yılı başında bir süre "EGE TV" genel müdürü olarak çalıştı.

ÜNİVERSİTELERDE KONFERANSLAR VERİYORDU

2013 yılında "Bir milyon kimin" adlı yarışma programında Okan Bayülgen ve Gülben Ergen ile jüri üyeliği yapan Bülent Özveren son olarak, İzmit Sanat Merkezi ve Başkent İletişim Merkezi'nde "spiker-sunucu" bölümlerinde usta öğretici olarak derslere giriyordu ve etkili ve güzel Türkçe konuşma konularında çeşitli üniversite ve kuruluşlarda konferanslar veriyordu.


Bülent Özveren eurovision sunucu

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