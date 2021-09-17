Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin başrollerinde olduğu 'Yalancı' bu akşam Show TV'de
Başrollerini Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak'ın paylaştığı 'Yalancı' dizisi, Show TV'de
Show TV'nin iddialı dizilerinden 'Yalancı', yayın hayatına 17
Eylül Cuma akşamı başlıyor.
Her cuma saat 20.00'den itibaren izleyiciyle buluşacak olan
'Yalancı'nın yapımcılığını Süreç Film, yönetmenliğini ise başarılı isim Hülya
Gezer üstlendi.
Senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı 'Yalancı'da
başrolleri Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve
Şahin Irmak paylaşıyor.
Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ,
Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman
Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi
başarılı isimler eşlik ediyor.
BİRİNCİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
'Deniz', Özel Saklışehir Lisesi'nde çalışan zeki ve yetenekli bir edebiyat öğretmenidir. Boşanmıştır, uzun süredir hayatına kimseyi sokmamıştır. Kız kardeşiyle aynı hastanede görev yapan ve öğrencilerinden birinin de babası olan ünlü cerrah 'Mehmet Emir' ile akşam yemeğine çıkar. O gece bir şeyler yaşanıyor ama neler olduğunu sadece ikisi bilmektedir.
Birlikte geçirdikleri gecenin sabahına ikisi de farklı duygularla uyanır. Her iki taraf da yaşadıklarından son derece emindir. Ama birinin yalan söylediği ortadadır. Peki bu hikâyedeki yalancı kimdir? 'Deniz' mi yoksa 'Mehmet Emir' mi?
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